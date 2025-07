Wohnungsnot machts möglich

Compartir

Das Problem des Mangels an bezahlbarem Wohnraum ist kein nationales, sondern seit langem ein europäisches. So machen sich Wirtschaft und Politik offensichtlich überall Gedanken um Lösungsansätze. In Málaga geht es nun einen Schritt weiter, denn nicht nur in Deutschland, auch in Spanien hat man wohl erkannt, dass die überbordende Bürokratie nicht Fortschritt, sondern Mehrkosten an Zeit und Geld verursacht. Deshalb geht die städtische Regierung Málagas nun an die Neugestaltung der Bauvorschriften hin zu mehr «Geschmeidigkeit», was man darunter auch verstehen mag.

Auf jeden Fall würde es dann genügen, eine Bauanmeldung einzureichen, die selbstverständlich ein professionelles Projekt beinhalten muss. Es wird dann wie ein «kleines Bauvorhaben» behandelt, das keiner langwierigen Prüfung mehr unterzogen wird. Für die korrekte Einhaltung der Bauvorschriften wären somit der Architekt und der Bauauftraggeber verantwortlich. Alle Eigentümer der sogenannten 'irregulären Campohäuser' sollten aufhorchen, denn der Entwurf der neuen Bauordnung sieht vor, dass auch Wohngebäude ohne eine Erstbezugsbescheinigung soweit legalisiert werden, dass sie nun das Recht für den Abschluss von Wasser-und Ernergieversorgungsverträgen erhalten und – hört, hört – sogar in das Kataster aufgenommen werden können.

Voraussetzung dafür ist die Bewohnbarkeit, also die Erfüllung aller Normen sowie Sicherheitsvorschriften und Hygieneanordnungen. Da solle einer sagen, es ginge nicht aufwärts in Andalusien! Aber ganz so weit ist es noch nicht. Über diese neue Verordnung muss der Rat der Stadt noch abstimmen – und sie gilt erst einmal nur für die Provinzhauptstadt.