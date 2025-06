Mijas und die Eselführer haben Vereinbarung zur Schaffung eines Parks für die Tiere getroffen

LORENA CÁDIZ Mijas Donnerstag, 5. Juni 2025 Compartir

Mit dem Sprecher der Maultiertreiber von Mijas, Antonio Jiménez Jaime, auf der einen Seite und der Präsidentin der Asociación Donkey Dreamland, einer Auffangstation für misshandelte Esel in Mijas, Amaya Isert, auf der anderen. So trat die Bürgermeisterin von Mijas, Ana Mata, vergangene Woche vor die Medien, um ein Projekt vorzustellen, das im Moment nur auf dem Papier existiert, aber bereits etwas Historisches erreicht hat: Tierliebhaber, Maultiertreiber und das Rathaus sitzen alle an einem Tisch, um die Zukunft der Eseltaxis zu überdenken.

Sie tun dies schon seit mehreren Monaten, und obwohl es einigen klarer ist als anderen, scheint es, dass alle eine Tatsache verstanden haben: «Wenn wir keine Einigung unter uns erzielen, wird der Esel aus Mijas verschwinden. Und sicher auch aus ganz Spanien», sagte die Bürgermeisterin. Mata machte deutlich und betonte mehrmals, dass Mijas eng mit dem Esel verbunden ist. Er ist das Sinnbild, das Wahrzeichen der Stadt: «Wer kennt Mijas nicht durch den Esel», sagte sie. Sie wies aber auch auf die Absicht hin, die Kritik am Eseltaxi zu beenden und ein Bild der Modernität zu vermitteln. Mit anderen Worten, auch wenn es kompliziert klingt, geht es darum, durch die Förderung einer Tradition den Weg in die Moderne zu beschreiten.

Zu diesem Zweck wurde ein Park unter freiem Himmel entworfen, der in den ersten Entwürfen Platero Park –in Anspielung an das Prosagedicht 'Platero y Yo' von Juan Ramón Jiménez – genannt wird. «Wir wollen einen Raum des Respekts für den Esel schaffen, der seine Figur hervorhebt und in dem wir auch seine Geschichte und damit die Geschichte von Mijas erzählen können», erklärte Mata.

Dieser Park soll in einer natürlichen Umgebung innerhalb der Gemeinde Mijas, im südlichen Bereich, auf einem Hügel mit Blick auf die gesamte Küste von Mijas angelegt werden. «Es werden Ställe eingerichtet, und die Esel können sich in den Ställen oder im Freien aufhalten». Es werden Besuche organisiert und der Umgang mit den Tieren wird erlaubt sein. Neben diesem Bereich will das Rathaus ein Interpretationszentrum einrichten, in dem Projektionen die Geschichte des Esels und von Mijas erzählen sollen.

«Wir wollen, dass Mijas ein Beispiel, eine Referenz in der Pflege des Esels und in seiner Vermehrung ist», sagte die Bürgermeisterin.

Für Ende 2026 angepeilt

Das Rathaus wird nun die Ausarbeitung des Projekts für den zukünftigen Park ausschreiben, was bedeutet, dass es noch ein langer Weg ist, bis er gebaut wird. «Die bürokratischen Schritte benötigen ihre Zeit», sagte die Präsidentin von Donkey Dreamland und zeigte Verständnis für die langfristige Planung. «Der Dialog ist der einzige Weg, um einen Konsens zu erreichen. Dies ist das erste Mal, dass die lokale Regierung auf Vereine wie den meinen hört. Alles, was wir wollen, ist, etwas Nachhaltigeres zu erreichen. Der Esel ist vom Aussterben bedroht, er ist das Symbol für Mijas und die Gemeinde sollte deshalb ein Beispiel für andere Gemeinden bei der Erhaltung dieses Tieres sein», sagte Isert, die einräumte, dass es sich um ein langfristiges Projekt handelt, «aber es wird etwas unternommen, und wir glauben fest daran, dass es gelingen wird».

Die Bürgermeisterin lehnte es zwar grundsätzlich ab, konkrete Fristen zu nennen, räumte aber ein, dass man mit dem Zeithorizont arbeite, dass der Park bis Ende 2026 Realität sein könnte.

Die entscheidende Frage ist, was mit den derzeitigen Eseltaxis geschehen wird. Zurzeit gibt es sechs Maultiertreiber, die dieses Geschäft mit mehr als fünfzig Eseln am Leben erhalten. Das Rathaus hat sie eingeladen, die Tiere in den Park zu bringen, sobald dieser eröffnet ist. «Es wird ein langer und schwieriger Weg sein», sagte die Bürgermeisterin, wohl wissend, dass die Verhandlungen diesbezüglich noch andauern müssen, obwohl sie zu verstehen gab, dass es mit dem Projekt zur Erweiterung des Parkplatzes Virgen de la Peña, der sich direkt unter dem Eseltaxistand befindet, nicht möglich sein wird, ihn so zu erhalten, wie er jetzt ist.

Der Sprecher der Eseltaxibetreiber wies darauf hin, dass sie zwar mit der Einrichtung des Parks einverstanden sind, nicht aber mit der Verlegung des Standplatzes der Plaza Virgen de la Peña. Auf jeden Fall räumte er ein, dass sie immer weniger Ausritte haben, weil es immer weniger Kunden gibt. «Die einzige Möglichkeit ist die Erneuerung oder die vollständige Einstellung der Eseltaxis.»