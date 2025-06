Spanien dominiert die Rangliste der besten Pizzerien Europas im Jahr 2025

Guillermo Elejabeitia Madrid Montag, 16. Juni 2025 Compartir

Die Pizza, die Erfindung, die die Italiener zu einer Kunstform erhoben haben und der Rest der Welt zu einer Gewohnheit gemacht hat, wird immer mehr zu einer spanischen Spezialität. Der Guide 50 Top Pizza, der als Bibel der Branche gilt, hat seine europäische Rangliste für 2025 veröffentlicht, und die Schlussfolgerung lässt keinen Zweifel zu: Außerhalb Italiens - das in einer eigenen Liga spielt - führt Spanien die Pizzakarte mit sieben Restaurants in den Top 50 und 31 in der Gesamtliste von 159 an, mehr als jedes andere europäische Land.

An der Spitze steht zum zweiten Mal in Folge das Napoli on the Road von Michele Pascarella aus London. Der Star der diesjährigen Ausgabe war jedoch das Baldoria in Madrid, das vom fünften auf den zweiten Platz kletterte und die beste Pizzeria Spaniens wurde. Die Pizzeria wird von dem neapolitanischen Chefkoch Ciro Cristiano betrieben, dem es gelungen ist, die Seele seines Heimatlandes mit der traditionellen Gastronomie Madrids zu verbinden. Zudem wurden sie für ihre gewagten Cocktails mit dem Preis für die beste Getränkekarte ausgezeichnet.

Die Bronzemedaille - gemeinsam mit der Wiener Via Toledo - geht an die Sartoria Panatieri in Barcelona. Das Projekt von Jorge Sastre und Rafa Panatieri hat die Pizza in ein Manifests verwandelt: Sie stellen ihre eigenen Wustsorten her, verwenden Bio-Mehl und haben sich dem Null-Kilometer-Prinzip verschrieben. Ihr Vorschlag war 2023 die Nummer 1 und 2024 die Nummer 2. Diesmal gibt es Bronze mit Auszeichnungen für Nachhaltigkeit und die beste Dessertkarte.

Die spanische Präsenz in den Top 10 wird durch das Fratelli Figurato aus Madrid auf dem achten Platz abgerundet. Gegründet von den Brüdern Riccardo und Vittorio Figurato, ist die Speisekarte eine Hommage an die neapolitanische Straßenküche. Tradition und Technik im Dienste einer tadellosen Frittierung: golden, knusprig und überhaupt nicht fettig, was ihnen den Fritturista Award eingebracht hat. Knapp einen Platz unter den ersten zehn verfehlt - auf Platz 11-, La Balmesina, in Barcelona, bekannt für ihre Bio-Mehle, lange Gärung und saisonalen Zutaten.

Bilbao, Alicante und Girona

Außerhalb Madrids und Barcelonas klettert das Demaio in Bilbao in der Rangliste weiter nach oben und liegt nun auf Platz 14 in Europa, drei Ränge höher als in den beiden vorherigen Ausgaben. Die kalabrischen Brüder Mattias und Gioel Demaio haben in ihren beiden Restaurants in Bilbao La Vieja und Jardines de Albia eine perfekte Verbindung zwischen neapolitanischer Orthodoxie und baskischer Küche geschaffen. Die Liste ist noch nicht zu Ende: Infraganti in Alicante auf Platz 38 verteidigt die lokale Küche ohne den neapolitanischen Akzent zu verleugnen. Und Gasparic in Girona schließt sich auf Platz 42 der Gruppe an und festigt eine ebenso vielfältige wie starke Szene.

Die Ausgabe 2025 von 50 Top Pizza Europe wurde in Madrid bei einer Gala vorgestellt, die live aus der Stiftung Pablo VI übertragen und von Verónica Zumalacárregui moderiert wurde. Neben der Rangliste wurden auch Preise für Innovation, Nachhaltigkeit und Gastfreundschaft verliehen. All dies, um deutlich zu machen, dass Pizza nicht mehr als Fast Food verstanden wird, sondern als eine der beliebtesten und angesehensten Formen der europäischen Gastronomie.

Die 20 besten Betriebe dieses kontinentalen Rankings - darunter Baldoria, Sartoria Panatieri, Fratelli Figurato, La Balmesina und Demaio - nehmen automatisch an der exklusiven Weltrangliste teil, die im September im Teatro Mercadante in Neapel präsentiert wird. Ein weiterer Beweis dafür, dass Spanien in der Pizzawelt nicht länger ein Emporkömmling ist, sondern sich im Wettkampf behaupten kann.