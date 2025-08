Zwei weitere Restaurants Málagas in den Michelin-Führer aufgenommen

Marina Martínez Montag, 4. August 2025 Teilen

Der Monat Juli is zu Ende und somit gibt es Neuigkeiten aus dem Michelin-Führer. In dieser letzten Runde kommen zwei weitere Restaurants aus der Provinz Málaga zur Auswahl der Empfehlungen des renommierten Gastroführers hinzu: Base9 in Málaga und El Chiringuito in Sedella. Beide ergänzen die 22 Restaurants der Provinz, die bereits in dieser Liste aufgeführt sind. Aus Málaga Stadt sind Aire, Cávala, Beluga, Palodú, Ta-Kumi, La Cosmopolita, Candado Golf und Tragatá vertreten..

Aus Marbella: Areia, La Milla, Leña, Kava, Casa Eladio, Candeal, Erre & Errechu und Ta-Kumi. Ebenfalls in diesem Abschnitt aufgeführt sind Los Marinos José und Charolais in Fuengirola, Chinchín Puerto in Caleta de Vélez, Sollum und Oliva in Nerja sowie Tragatá Ronda, das 'Stammhaus' des vor einem Jahr eröffneten gleichnamigen Restaurants in Málaga.

Außerdem nimmt der Michelin-Führer in dieser neuen Juli-Liste das Dalmar auf, das sich zwar in San Roque (Cádiz) befindet, aber mit Málaga verbunden ist: Die Küche trägt die Handschrift von Benito Gómez, dem Chef von Tragatá und Bardal (zwei Michelin-Sterne). Diese drei Restaurants sind die einzigen Neuzugänge in Andalusien.

Base 9 Cannelloni, eines der charakteristischsten Gerichte der Region.

In Bezug auf Base9 erinnert der Führer daran, dass dieses Lokal im Viertel Perchel (C/ Salitre 9) den Traum «eines jungen Tandems von Köchen (Cristian Fernández und Pablo Zamudio) widerspiegelt, die ihr gemeinsames Studienabschlussprojekt an der Escuela de Hostelería de Morón de la Frontera verwirklicht haben». Unter den Tapas und Gerichten ihrer «nicht sehr umfangreichen Speisekarte», die zum Teilen gedacht sind, und einem modernen Stil mit einer ausgeprägten traditionellen Basis aufweisen», empfiehlt der Gastro-Führer die Hühner-Cannelloni und ihr «kurioses» Kartoffelomelett, das «im Stil der japanischen Omurice (Omelette aus gebratenem Reis) zubereitet und mit Wasabi-Mayonnaise serviert wird».

Víctor Hierrezuelo aktualisiert das traditionelle Rezeptbuch.

Bei El Chiringuito in der Axarquia-Gemeinde Sedella (Avenida Villa del Castillo 24) hebt der Michelin-Führer die Geschichte des jungen Víctor Hierrezuelo hervor, der nach seiner Ausbildung zum Gastronom in Archidona und seiner Arbeit in großen Restaurants wie Arzak oder Bardal beschloss, mit diesem «bescheidenen Restaurant», das schon von seinen Großeltern geführt wurde, zu seinen Ursprüngen zurückzukehren. Hier verteidige er heute «eine Speisekarte mit regionalem und lokalem Bezug, die er mit großem Erfolg aktualisiert hat». Darüber hinaus wird auf die Möglichkeit hingewiesen, ein Degustationsmenü zu bestellen, allerdings nur nach vorheriger Reservierung.

Neu in Cádiz mit Verbindung nach Malaga

Neben Base9 und El Chiringuito wurde als drittes Restaurant in Andalusien das Dalmar vom Michelin-Führer ausgewählt, ein Restaurant, das von Benito Gómez geleitet wird, dem Verantwortlichen für die zwei Michelin-Sterne im Bardal in Ronda und der Bar Tragatá, die sowohl in der Bergstadt als auch in Málaga präsent ist.

Kaum fünf Monate nach der Eröffnung des Luxushotels Fairmont La Hacienda Costa del Sol, das die Kette im vergangenen Februar in San Roque (Faro de Punta Mala 2) eröffnet hat, reiht sich das Dalmar (Flaggschiff des Hotelkomplexes) in die Michelin-Empfehlungen ein, und zwar dank «einer Marktküche mit kreativen Details, die stets auf wirklich ausgewählten Produkten basiert». Ein Beispiel dafür ist das «spektakuläre Confit aus gebratenem Coquelet in einem Frikassee aus Pilzen und Sommertrüffel».