Wanderprogramm Almuñécar macht bis September Pause

MARLENE WÖRNER ALMUÑÉCAR. Donnerstag, 5. Juni 2025

Das Wanderprogramm, das die Sportabteilung im Rathaus von Almuñécar jedes Jahr organisiert, hat am letzten Sonntag mit einer Tour in der Umgebung des Río Dílar im Naturpark der Sierra Nevada die Wandersaison beschlossen. Insgesamt 62 Teilnehmer genossen diese 13 Kilometer lange Tour, die durch eine herrliche und abwechslungsreiche Landschaft führte. Historische Bewässerungsgräben und natürliche Aussichtspunkte bereicherten die Route, die sportliche Aktivität mit dem Erleben der Natur verbindet.

Das Sportamt zog ein sehr positives Resumée aus dem Wanderprogramm im ersten halben Jahr, insbesondere aufgrund der hohen Beteiligung, die das große Interesse an den organisierten Routen widerspiegelt.

Die Planung für den zweiten Teil der Wanderungen in diesem Jahr steht bereits. Nach der Sommerpause werden die Wanderungen am 21. September wieder aufgenommen, mit einer Route durch Acequia de la Solana in Güéjar Sierra. Die rund fünfstündige Tour ist mittelschwer und führt durch Feigenhaine, Kastanien- und Steineichenwälder. Brunnen, Bewässerungsgräben und eine Mühle säumen den Weg, der am alten Bahnhof von Maitena endet. Die Teilnehmer an dieser Wanderung sollten unbedingt schwindelfrei sein, da einige Abschnitte durch sehr hoch gelegene Zonen führen.

Anmeldungen werden im Stadion 'Francisco Bonet' entgegengenommen, montags bis freitags von 9 bis 14 und von 17 bis 22 Uhr. Mehr Information ist beim Sportamt unter den Telefonnummern 958 883 142 oder 673 369 309 erhältlich.