Spanien erlebt das schlimmste Brandjahr seit drei Jahrzehnten: mehr als 380.000 Hektar verbrannt und Dutzende von aktiven Bränden

Spanien durchlebt derzeit eine der schlimmsten Umweltkatastrophen seiner jüngeren Geschichte. Die Waldbrände haben in diesem Jahr bereits mehr als 380.000 Hektar verbrannt. Damit war der Sommer 2025 der verheerendste in Bezug auf die betroffene Fläche seit 1994.

Der Notstand konzentriert sich auf Galicien, Castilla y León und Extremadura, wo die aktivsten und zerstörerischsten Brände zu finden sind. In Ourense haben die Brände mehr als 58.000 Hektar verwüstet, während in Kastilien-León in Provinzen wie Zamora, León, Salamanca und Ávila weiterhin mehr als 20 Ausbrüche unterschiedlicher Intensität zu verzeichnen sind.

Institutionelle Antwort

Regierungschef Pedro Sánchez hat bei seinem Besuch im Kommandoposten von Jarilla (Cáceres) die von den Bränden betroffenen Gebiete zum Katastrophengebiet erklärt. Dies ist nicht das einzige Feuer, das er besucht hat; am vergangenen Sonntag war der Chef der Exekutive in Orense und León. Dort hat er erneut auf die Notwendigkeit eines staatlichen Paktes zur Bewältigung des klimatischen Notstands und zur Verstärkung der Präventions- und Löschmittel hingewiesen.

Sinkende Temperaturen und steigende Luftfeuchtigkeit in der Nacht geben den Einsatzkräften etwas Hoffnung. Sie stehen vor zermürbenden Tagen im Kampf gegen eine Katastrophe, die die UNO inzwischen als Teil des «neuen Klimanormalen» bezeichnet.

Der Mega-Brand von Jarilla in Extremadura

Die Extremadura steht vor ihrem «Schlüsseltag», um den Brand von Jarilla zu beenden, so der Regional-Innenminister, Abel Buatista, am Dienstagmorgen. Das vor einer Woche in Jarilla (Cáceres) erklärte Feuer ist nach wie vor das einzige aktive Feuer in Extremadura, obwohl es bereits mehr als 15.500 Hektar verbrannt und 155 Kilometer Umfang überschritten hat. Die Flammen haben sich in den Regionen Ambroz und Valle del Jerte ausgebreitet, wo es durch die Kirschbaum-Plantagen in Gargantilla gelang, das Vorrücken des Feuers teilweise aufzuhalten.

Die Operation wurde durch den Einsatz von Luftfahrzeugen und Truppen aus verschiedenen autonomen Gemeinschaften, dem Ministerium für den ökologischen Wandel und Ländern wie Deutschland verstärkt. Insgesamt sind mehr als 300 Personen und etwa 25 Flugzeuge im Einsatz. In den letzten Stunden haben sich auch 66 deutsche Waldbrandbekämpfer mit 21 Spezialfahrzeugen beteiligt.

Evakuierungen in Gemeinden wie Gargantilla, Hervás, Rebollar, Jerte, Navaconcejo oder Tornavacas waren in den kritischsten Momenten unvermeidlich, obwohl einige Bewohner dank der teilweisen Stabilisierung der Flammen in bestimmten Gebieten zurückkehren konnten. Die Junta de Extremadura hat aufgrund der schlechten Luftverhältnisse die Verwendung von Atemschutzmasken empfohlen.

Kastilien und León: Feuer in Jarilla breitet sich nach Salamanca aus

Am Montagnachmittag überschritt das Feuer von Jarilla die Grenze zur Extremadura und erreichte den Gipfel der Sierra de Candelario in Salamanca, einem schwer zugänglichen Gebiet. Die INFOCAL-Teams halten die Überwachung aufrecht und haben die Bekämpfung aus der Luft vorbereitet, um den Vormarsch in Richtung des Hangs von Salamanca und der Provinz Ávila zu stoppen.

Die Situation in Salamanca ist besonders heikel, da sich das Feuer in der Nähe mehrerer Bevölkerungszentren befindet. Vor den Toren der Sierra de Béjar hat die Operation die Aufklärungsflüge verstärkt und hält die Mittel bereit, um einzugreifen, sobald es die Wetterbedingungen erlauben. Besorgniserregend ist auch eine andere Front, die in Portugal, in der Gegend von Freixo, entstanden ist und sich der Gemeinde Mieza am Duero genähert hat.

In der Zwischenzeit konnten einige Brände, wie die in La Alberca, El Payo und Cipérez, stabilisiert werden, was einer Region, die in den letzten Tagen in Aufruhr war, etwas Ruhe verschaffte.

In Galicien haben die Flammen historische Ausmaße

In Galicien hat der Brand von Larouco in der Provinz Ourense bereits mehr als 18.000 Hektar verbrannt und ist damit der größte in der Geschichte der Gemeinde, wobei vier Feuerwehrleute verletzt wurden, einer von ihnen schwer. Weitere Brände in Chandrexa de Queixa und Oímbra erhöhen die galicische Bilanz auf mehr als 70.000 Hektar verbrannter Fläche in den letzten Wochen. Die Situation in diesem galicischen Gebiet wird durch das Auftreten eines neuen Brandherdes in der Gemeinde A Veiga, der aus Zamora kommt und bereits 20 Hektar betroffen hat, weiter erschwert.

Das Ausmaß dieser Brandwelle macht das Jahr 2025 zum zweitschlimmsten Jahr für die galicischen Wälder, nach 2006, als mehr als 95.000 Hektar verbrannten.

Die Züge zwischen Madrid und Galicien sind weiterhin an 6 aufeinanderfolgenden Tagen unterbrochen. Adif hat am Dienstag mitgeteilt, dass die Hochgeschwindigkeitsstrecke «mindestens bis Mittag» unterbrochen bleibt.

Asturien enthält die Brände

Am Dienstag wurden in Asturien 17 Waldbrände gezählt, von denen acht weiterhin aktiv sind, acht weitere unter Kontrolle sind und einer sich stabilisiert hat, so die Daten des Notdienstes.

In der Nacht wurde im Bereich des Hafens von Trayecto mit schwerem Gerät gearbeitet, um eine Brandschneise zwischen Asturien und León zu errichten, zu der eine weitere im Hafen von Cienfuegos hinzukommen wird. Die Feuerwehrleute aus Asturien sind weiterhin mit Luftunterstützung im Einsatz, und 24 Feuerwehrleute aus Navarra werden noch erwartet.

Die Witterungsbedingungen tragen dazu bei, die Brände zu löschen, aber die Regionalregierung ist besorgt über den unkontrollierten Brand in León, der zu starken Spannungen zwischen Asturien und León führt.