162 weibliche Opfer eines Prostitutionsnetzes befreit - vier Festnahmen in Málaga

SUR Valencia/Málaga Dienstag, 22. Juli 2025 Compartir

Die Nationalpolizei, die Guardia Civil und die Zollverwaltung haben in einer gemeinsamen Aktion in mehreren spanischen Provinzen 162 Frauen befreit, die Opfer einer Organisation waren, die sich der sexuellen Ausbeutung in mehreren spanischen Provinzen, darunter Malaga, verschrieben hatte.

Darüber hinaus wurden 37 Personen festgenommen, davon 22 in den Provinzen Valencia, drei in Alicante, vier in Castellón, vier in Málaga und weitere vier in Murcia. Neun der Festgenommenen wurden in Untersuchungshaft genommen und 39 Durchsuchungen wurden in sieben verschiedenen Provinzen durchgeführt.

Bei diesen Durchsuchungen wurden unter anderem die Wohnungen der elf Drahtzieher der Organisation sowie Räumlichkeiten für die sexuelle Ausbeutung der Opfer durchsucht, wobei insgesamt 141.000 Euro und drei Fahrzeuge beschlagnahmt wurden.

Die Organisation hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen südamerikanischer Herkunft zu rekrutieren, die sich in einer prekären Lage befanden und weder eine Aufenthaltsgenehmigung noch einen Arbeitsplatz hatten und gezwungen waren, an verschiedenen Orten in Spanien als Prostituierte zu arbeiten.

Aufgrund der Aussagen von drei Opfern, die angaben, von mehreren Personen und in mehreren spanischen Provinzen sexuell ausgebeutet worden zu sein, entdeckten die Polizeibeamten das kriminelle Netz, das hauptsächlich in der Region Valencia operierte, sich aber auch auf andere Provinzen wie Murcia, Malaga, Barcelona und Tarragona ausdehnte.

Zur Ausübung dieser Tätigkeit erwarb oder mietete die Organisation auf legalem Wege Familien- oder Gewerbeimmobilien, um sie als Massagesalons zu tarnen, die geschlossen blieben und oft über schlechte Belüftung und miserable Lebensbedingungen verfügten.

Überfüllte Etagenbetten und ständige Rufbereitschaft

Die Opfer durften nur zwei Stunden am Tag ausgehen, und zwar immer am Morgen, und mussten jederzeit erreichbar sein. Sie schliefen zusammengepfercht in Etagenbetten oder direkt auf demselben Bett, auf dem sie die Kunden bedienten. Die Hauptverantwortlichen kontrollierten die Räumlichkeiten und die Opfer in Echtzeit über ein Überwachungssystem, das in allen der Prostitution gewidmeten Gebäuden installiert war.

Fünfzig Prozent des Geldes aus jedem Dienst gingen an die Organisation und die andere Hälfte an die Frauen, obwohl die Frauen von den Entführern aus verschiedenen Gründen bestraft werden konnten.

Parallel zu den polizeilichen Ermittlungen leitete die regionale Zollbehörde der Steuerbehörde in Valencia eine Untersuchung über das Vermögen der kriminellen Vereinigung und die Geldwäsche ein und konnte die Beschuldigten identifizieren, die die Unternehmen kontrollierten, die von der Organisation als Abschirmung für die Gewinne aus ihren kriminellen Aktivitäten genutzt wurden.

Die Ermittlungen zu den Vermögenswerten sind noch nicht abgeschlossen, und die Bankinformationen und andere Daten, die bei den Hausdurchsuchungen gewonnen wurden, bei denen die Sparbücher und Computer, auf denen die Buchhaltung der einzelnen Geschäftsräume geführt wurde, analysiert wurden, werden derzeit ausgewertet.

Das Aufspüren und die Sperrung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen der mutmaßlichen Täter (zusätzlich zu den mehr als 60 aufgedeckten Bankkonten) war ebenfalls von großer Bedeutung; diese Vermögenswerte wurden beschlagnahmt, um ihre Einziehung zu gewährleisten.