Abgedankter König Juan Carlos kann fünfjähriges Jubiläum im Exil in Abu Dhabi feiern - Rückkehr nicht in Sicht

Am 3. August vor fünf Jahren stand Spanien vor einem Ereignis in seiner jüngeren Geschichte, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Sechs Jahre nach seiner Abdankung, der letzten großen Staatsaktion der damaligen PP-Regierung mit Mariano Rajoy an der Spitze und der PSOE-Opposition mit Alfredo Pérez Rubalcaba an der Spitze, teilte Juan Carlos de Borbón seinem Sohn und Erben Felipe VI. in einem Brief mit, dass er Spanien aufgrund «gewisser vergangener Ereignisse» in seinem Privatleben verlassen werde. Wie sich später herausstellte, war das Ziel Abu Dhabi. Und was zunächst als vorübergehende Abreise bezeichnet wurde, ist zu einem ständigen Wohnsitz geworden. Obwohl sich die gelegentlichen Besuche, vor allem zur Teilnahme an den Regatten in der galicischen Stadt Sanxenxo, normalisiert haben, besteht keine Aussicht, dass der 87-jährige emeritierte König in das Land zurückkehrt, in dem er fast vier Jahrzehnte lang regiert hat.

Die «Ereignisse», die den Abschied auslösten, waren trotz des Euphemismus wohlbekannt: die drei gegen Juan Carlos I. eingeleiteten gerichtlichen Ermittlungen wegen seiner Offshore-Konten, die den König Monate zuvor, auf dem Höhepunkt der Pandemie 2020 und unter dem Eindruck der Folgen für die Öffentlichkeit, dazu veranlasst hatten, die Beziehungen zu seinem Vater abzubrechen, auf sein Erbe zu verzichten und die fast 195.000 Euro Zulage, die er aus dem Haushalt des Königshauses erhielt, zurückzuziehen. Die Oberste Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren schließlich aus Mangel an Beweisen, wegen Verjährung und aufgrund der Tatsache ein, dass der Emeritus steuerliche Regularisierungen vorgenommen hatte. Auf der Grundlage dieser Argumente wies die Strafkammer des Obersten Gerichtshofs im vergangenen Mai eine Klage mehrerer Anwälte ab, die eine Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt hatten.

Die Überwindung des juristischen Stolpersteins hat jedoch nicht zu einem Ende der Entfremdung von Juan Carlos I. in Abu Dhabi geführt. Die Beziehungen zum König haben sich beruhigt, was beispielsweise zu einem «kurzen Familientreffen», so das Presseamt des Königshauses, in Marín (Pontevedra) zwischen den beiden sowie der Königin und der Thronfolgerin, Prinzessin Leonor, geführt hat. Doch eine Rückkehr ist nicht in Sicht. Vielmehr wird der Emeritus weiterhin in den aktuellen Nachrichten des Landes auftauchen. Die Klagen wegen Verleumdung und übler Nachrede, die er in den letzten Monaten gegen den ehemaligen Präsidenten von Kantabrien und früheren Freund Miguel Ángel Revilla eingereicht hat, sind noch nicht abgeschlossen, ebenso wenig wie der gescheiterte Versuch, ihn in Santander zu veranlassen, eine kritische Äußerung über das frühere Verhalten des ehemaligen Staatschefs zurückzunehmen.

Darüber hinaus werden Ende des Jahres die Memoiren mit dem Titel «Versöhnung» von der französischen Journalistin Laurence Debray veröffentlicht. Nach Angaben des Verlags Planeta wird das Buch die Geschichte des Monarchen in einer Zeit aufarbeiten, in der sein Beitrag, insbesondere beim Übergang von der Diktatur zur Demokratie, «in den Schatten gestellt wurde».