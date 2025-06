Baskisches Gesundheitssystem erlaubt Haustieren den Besuch ihrer Besitzer im Krankenhaus

Sara López de Pariza Baskenland Dienstag, 10. Juni 2025 Compartir

Als Vera die Schwelle des Krankenhauses von Txagorritxu in Nordspanien überschreitet, steht sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ein kleines Mädchen nähert sich ihr neugierig, um sie zu streicheln, alle Blicke sind auf sie gerichtet. Als sie in den siebten Stock hinaufgeht, können auch die Krankenschwestern ihrem Charme nicht widerstehen. In Sekundenschnelle wird die Atmosphäre freundlicher, und das ist der Anwesenheit dieses bretonischen Spaniels zu verdanken. Er ist der Testhund des innovativen Projekts MASK-Hospital, das das öffnentliche baskische Gesundheitssystem Osakidetza gerade im Gesundheitsnetzwerk OSI Araba ins Leben gerufen hat, mit der Absicht, es auf den Rest des spanischen Baskenlandes auszuweiten.

Die Initiative fördert den Besuch von Hunden bei ihren Besitzern, die in die Krankenhäuser eingeliefert werden. Zu diesem Zweck wurde ein detailliertes Protokoll erstellt, in dem die Anforderungen, die die Haustiere erfüllen müssen, und die Art und Weise der Besuche festgelegt sind. Im Prinzip kann jeder Hund (es gibt keine Rassenbeschränkungen) jeden Patienten besuchen, obwohl die Logik nahelegt, dass vor allem Menschen mit langen Aufenthalten (mindestens eine Woche) diesen bahnbrechenden Service in Anspruch nehmen werden. Ähnliche Projekte gibt es in Krankenhäusern in Katalonien, Andalusien und Kastilien-León, allerdings konzentrieren sie sich oft auf Palliativpatienten, die sich diese Begleitung in den letzten Momenten ihres Lebens wünschen. In Vitoria ist das Konzept viel weiter gefasst.

«Es ist ein schönes Projekt, das perfekt zu dem von uns verfolgten Modell der Humanisierung passt. Ein Krankenhaus ist an sich eine feindliche Umgebung, und mit Aktionen wie dieser versuchen wir, sie sowohl für die Patienten als auch für ihre Familien menschlicher zu gestalten», sagte Susana López Altuna, Generaldirektorin von Osakidetza. «Allein durch seine Anwesenheit sorgt ein Tier für Erstaunen und Lächeln. Im Krankenhaus entsteht ein viel freundlicheres Umfeld, und aus Patientensicht gibt es zahlreiche wissenschaftliche Belege über den Nutzen eines solchen Besuchs», so Enrique Bárez, Direktor des OSI Araba, und Juanjo Jaras, Sekretär des Ausschusses für Humanisierung.

Ärztliche Genehmigung

Die Nähe eines Hundes kann dazu beitragen, Oxytocin (das Ruhe und Wohlbefinden fördert) freizusetzen und den Cortisolspiegel (das Stresshormon) zu senken. Darüber hinaus hat das Streicheln eines Tieres nachweislich eine beruhigende Wirkung, und diese entspannende Wirkung führt zu einer langsameren und tieferen Atmung. Für ältere oder neurologisch kranke Menschen kann die Begegnung mit ihrem Haustier sogar das Gedächtnis und die Konversation anregen und die Interaktion mit allen am Besuch Beteiligten fördern. Für unheilbar kranke Menschen kann diese Begegnung einen Moment des Friedens und der Freude bedeuten, der das psychische Leiden und die Angst vor dem Tod verringert.

«Wir haben es während der Coronavirus-Pandemie genau gesehen: Die plötzliche Einsamkeit hat viel Schaden angerichtet und uns zum Umdenken gebracht», sagt Juanjo Jaras. Über die Covid-19-Krise hinaus haben die Mitarbeiter des Gesundheitswesens festgestellt, dass viele Patienten sehr viel an ihre Haustiere denken. «Sie haben vielleicht keine Familie, aber sie haben ein Haustier, mit dem sie leben und das sie sehr vermissen. Mit diesem Projekt können wir ihnen bei ihrer Genesung helfen und ihren Aufenthalt hier verschönern», sagte David Silva, Leiter des Bereichs der Pflegekräfte im OSI Araba.

Genau diese medizinischen Fachkräfte - die Pfleger - sind für die Durchführung der Hundebesuche zuständig, die immer am Nachmittag stattfinden sollten, da es zu dieser Zeit ruhiger ist als am Morgen.

Wenn der Patient in der Lage ist, nach draußen zu gehen, werden Begegnungen im Garten ermöglicht, damit sie auch etwas Zeit im Freien verbringen können. Wenn das Wetter oder der Zustand des Patienten dies nicht zulassen, können die Hunde in einen Saal gehen, wo ein Bereich für diesen Zweck eingerichtet wird. Die dritte Möglichkeit besteht darin, dass der Hund das Zimmer betritt, sofern der andere Patient in diesem Zimmer sein Einverständnis gibt. All dies unterliegt der vorherigen Genehmigung durch den behandelnden Arzt und den Leiter der Abteilung.

Die Sitzungen dauern schätzungsweise 30 Minuten, obwohl die Erfahrung je nach Fall verlängert werden kann und das Tier immer von einer vertrauten Person begleitet werden muss. Die Dauer kann je nach dem Zustand des Patienten und seinen Bedürfnissen verlängert werden.