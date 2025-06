Cerdán bittet um die Aufhebung seiner Mitgliedschaft in der PSOE

Miguel Ángel Alfonso Madrid Montag, 16. Juni 2025 Compartir

Santos Cerdán hat am heutigen Montag nach seinem erzwungenen Rücktritt als Organisationssekretär der PSOE darum gebeten, dass seine Mitgliedschaft in der Partei aufgehoben wird, um zu vermeiden, dass die Partei ihn zum Austritt zwingen muss, wie es bei José Luis Ábalos der Fall war. Die Sozialisten warten immer noch darauf, dass ihr ehemaliger Vorsitzender seine Verpflichtung erfüllt und auch sein Mandat als Abgeordneter für Navarra niederlegt.

Der Anwalt von Cerdán, Gonzalo Martínez-Fresneda, übergab heute Morgen ein Schreiben an den Obersten Gerichtshof, in dem er ankündigte, dass der ehemalige Organisationssekretär wie versprochen am kommenden Montag sein Mandat übergeben wird. Martínez-Fresneda erklärte, dass er sein Mandat als Verteidiger Cerdáns mit sofortiger Wirkung aufgeban werde, allerdings werde er die PSOE weiterhin in dem vor der Nationalen Gerichtshof anhängigen Verfahren in dem Korruptionsfalls Koldo vertreten, die den Ausgangspunkt für das jetzt vor dem Obersten Gerichtshof anhängige Verfahren bildete.

Am vergangenen Freitag forderte der Richter des Falls Koldo am Obersten Gerichtshof, Leopoldo Puente, Cerdán auf, unverzüglich seine Situation zu klären, um die freiwillige Vorladung zur Aussage am 25. Juni, einen Tag nach den neuen Verhören der Angeklagten José Luis Ábalos und Koldo García, aufrecht zu erhalten oder nicht. In der schriftlichen Erklärung erklärte Cerdán seine Bereitschaft, am Mittwoch der nächsten Woche auszusagen.

Wenn Cerdán sein Mandat als Abgeordneter niederlegt, endet seine Immunität automatisch, so dass der Ermittler Puente den Kongress nicht um die Aufhebung seiner Immunität bitten muss, um den ehemaligen Organisationssekretär der PSOE als Angeklagten vorladen zu können.

Wenn Cerdán nicht mehr Mitglied des Parlaments ist, könnte der Richter des Obersten Gerichtshofs jederzeit eine Hausdurchsuchung bei ihm anordnen, ihn festnehmen oder direkt den «freiwilligen» Termin vom 25. Juni auf ein anderes Datum verlegen, da es sich nicht mehr um eine «Einladung» zur Aussage handelt.