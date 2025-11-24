Generalstaatsanwalt tritt nach Verurteilung wegen Weitergabe von Geheimnissen zurück

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Montag, 24. November 2025 Teilen

Der Generalstaatsanwalt tritt von seinem Amt zurück. Ohne die Veröffentlichung des vollständigen Urteils des Obersten Gerichtshofs abzuwarten, das ihn wegen des Verbrechens der Geheimnisverrat für zwei Jahre disqualifiziert, hat es Álvaro García Ortiz vorgezogen, den Leidensweg abzukürzen und hat dem Justizminister Félix Bolaños ein Rücktrittsschreiben vorgelegt. In diesem Schreiben erklärt der ehemalige Leiter der Staatsanwaltschaft, er habe «der Institution, der ich die Ehre habe, anzugehören, treu gedient».

Der Rücktritt vor der Anordnung des Obersten Gerichtshofs - erklärt er in seinem Brief - ist «ein Akt, der nicht nur der Staatsanwaltschaft, sondern allen spanischen Bürgern geschuldet ist». In diesem Schreiben betont Álvaro García, der drei Jahre und vier Monate an der Spitze der Institution stand, dass die Tatsache, dass er sein Amt in Kenntnis des Urteils (das das Gericht am vergangenen Donnerstag veröffentlicht hat) vorzeitig verlassen hat, auf seinen «tiefen Respekt» vor gerichtlichen Entscheidungen und seinen «stets vorhandenen Wunsch, die spanische Staatsanwaltschaft zu schützen» zurückzuführen ist.

«Obwohl sich meine Entschlossenheit direkt aus dem mir mitgeteilten Urteil ergibt, bin ich davon überzeugt, dass ich der Institution, der ich die Ehre habe anzugehören, mit einer eindeutigen Berufung für den öffentlichen Dienst, mit Pflichtbewusstsein und institutioneller Loyalität treu gedient habe», sagte der ehemalige Leiter der Staatsanwaltschaft, der Institution, die die Legalität und die Verfolgung von Straftaten gewährleistet.

Die offizielle Verabschiedung von García Ortiz erfolgt vier Tage, nachdem die Zweite Kammer des Obersten Gerichtshofs bekannt gegeben hatte, dass er mit fünf Ja- und zwei Nein-Stimmen zu einem zweijährigen Amtsenthebungsverfahren wegen Geheimnisverrats verurteilt worden ist. Das Gericht unter dem Vorsitz von Andrés Martínez Arrieta, der als Berichterstatter des Urteils fungieren wird, sieht es als erwiesen an, dass er an den Manövern zur Weiteregabe vertraulicher Daten der Klage wegen doppelten Steuerbetrugs gegen den Geschäftsmann Alberto González Amador, den Partner von Isabel Díaz Ayuso, im März 2024 teilgenommen hätte. Das Oberste Gericht gab am vergangenen Donnerstag außerdem bekannt, dass es eine Geldstrafe von 7.200 Euro und die Zahlung einer Entschädigung von 10.000 Euro an González Amador für den moralischen Schaden, der dem Partner der Präsidentin von Madrid zugefügt wurde, verhängt hat.

Kurzfristige Zwischenlösung

Das Ausscheiden von García Ortiz - das erst nach der Genehmigung durch den Ministerrat, die wahrscheinlich am Dienstag und Donnerstag erfolgen wird, und der anschließenden Veröffentlichung im Amtsblatt offiziell bekannt gegeben wird - eröffnet eine Phase der Interimsernennungen, von der die Regierung hofft, dass sie sehr kurz sein wird. Die Regierung hat letzte Woche angekündigt, dass sie die Ernennung eines neuen Generalstaatsanwalts nicht verzögern werde. In der Zwischenzeit wird diese Aufgabe jedoch vorübergehend von der «Nummer zwei» der Staatsanwaltschaft wahrgenommen: María Ángeles Sánchez Conde. Die stellvertretende Staatsanwältin des Obersten Gerichtshofs, die an der Verhandlung teilnahm, um die Unschuld ihres unmittelbaren Vorgesetzten in diesem Fall zu verteidigen, ist ebenfalls eine ihrer möglichen Nachfolgerinnen auf diesem Posten.

Der neue Generalstaatsanwalt wird der vierte sein, der seit dem Amtsantritt von Pedro Sánchez im Juni 2018 ernannt wird. In jenem Monat ernannte die Regierung, die nach dem Misstrauensantrag gerade in der Moncloa angekommen war, María José Segarra, die bis Januar 2020 im Amt war. Danach wurde sie durch Dolores Delgado ersetzt, eine höchst umstrittene Entscheidung, da die Kandidatin nahtlos von der Justizministerin zur Leiterin der Staatsanwaltschaft wechselte. Aus gesundheitlichen Gründen trat Delgado im Juli 2022 von ihrem Amt zurück und wurde einen Monat später durch García Ortiz ersetzt, der bis dahin ihre rechte Hand als Leiter des technischen Sekretariats der Staatsanwaltschaft war.

Hinsichtlich des nächsten Staatsanwalts, der die Leitung der hierarchischen Institution übernehmen soll, hat die Exekutive bereits erklärt, dass es sich bei dem Kandidaten um «eine Person von höchstem beruflichem Ansehen auf dem Gebiet des Rechts» handeln wird, die die Anforderungen von mehr als 15 Jahren Erfahrung erfüllen und ein Jurist von anerkannter Kompetenz sein muss. Im Falle einer weiterführenden Ernennung stehen die beiden Namen der bereits erwähnten stellvertretenden Staatsanwältin des Obersten Gerichtshofs, María Ángeles Sánchez Conde, und des Leiters des technischen Sekretariats der Generalstaatsanwaltschaft, Diego Villafañe, zur Debatte. Beide sind Mitglieder der Progressiven Union der Staatsanwälte (UPF), ebenso wie Segarra, Delgado und García Ortiz.

Villafañe hat auch im Verfahren gegen den Generalstaatsanwalt eine entscheidende Rolle gespielt. Als rechte Hand von García Ortiz wurde gegen ihn ermittelt, aber der Untersuchungsrichter Ángel Hurtado war schließlich der Ansicht, dass die Beweise gegen ihn nicht ausreichten. In dem Prozess sagte er als Zeuge aus und machte einen der am meisten kritisierten Auftritte. Er beschuldigte die Oberstaatsanwältin von Madrid, Adriana Lastra, direkt, «Animositäten» gegenüber García Ortiz zu hegen, nachdem sie gegen ihn ausgesagt hatte. Auch seine Rolle im Technischen Sekretariat war für strategische Entscheidungen der Staatsanwaltschaft von entscheidender Bedeutung.