Guardia Civil legt illegalen Fleischhändlern in mehreren spanischen Provinzen das Handwerk

Der Schlachhof in der Provinz Ávila, zu dem die illegal eingeführten Schafen und Ziegen gebracht wurden.

C.P.S Madrid Dienstag, 27. Mai 2025

Die Guardia Civil hat in mehrern spanischen Provinzen eine kriminelle Vereinigung zerschlagen, die sich der illegalen Einführung von Schafen und Ziegen in die Nahrungskette verschrieben hat. Insgesamt wurden fünf Personen verhaftet, und gegen 12 weitere wird wegen verschiedener Verstöße gegen die öffentliche Gesundheit, Tierquälerei, Fälschung von Dokumenten, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche ermittelt, wobei gegen weitere Personen wegen dieser Taten ermittelt wird.

Die Beamten der Umwelteinheit der Guardia Civil, Ucoma, haben im Rahmen der so genannten Operation Pox sieben Hausdurchsuchungen durchgeführt, vier davon in Wohnungen und drei in Viehzuchtbetrieben und Schlachthöfen. Außerdem wurden neun Restaurants inspiziert, von denen vier vorsorglich geschlossen wurden, sowie ein illegaler Viehzuchtbetrieb.

In den Provinzen Madrid, Toledo und Ávila beschlagnahmte die Guardia Civil bis zu 10.000 Euro Bargeld, zahlreiche Dokumente, Ohrmarken, elektronische Geräte, Instrumente zur Schlachtung von Tieren und Tierarzneimittel. Die Guardia Civil berichtete, dass mehr als 350 Tiere geschlachtet werden mussten, da sie stark unterernährt waren oder an irreversiblen Krankheiten und Missbildungen litten.

Modus Operandi

Nach Angaben der Guardia Civil leitete der Hauptverdächtige in diesem Fall einen Viehzuchtbetrieb in der Provinz Toledo, der nicht im Allgemeinen Register für Viehzuchtbetriebe (Rega) eingetragen war. Daher war jede Ein- und Ausfuhr von Tieren aus diesem Betrieb illegal.

Zusammen mit einem anderen Beteiligten führte der Hauptverdächtige irreguläre Transporte von Schafen und Ziegen durch, indem die beiden die Tiere sowohl von legalen als auch von illegalen Betrieben abholten und sie zu dem illegalen Betrieb transportierten. Um diese illegalen Aktivitäten zu verschleiern, verwendeten sie gefälschte Dokumente, um vorzutäuschen, dass die Transporte legal waren.

Die Guardia Civil berichtet, dass ein Teil der Tiere direkt zu einem zugelassenen Schlachthof in der Provinz Ávila gebracht wurde, wo legale und illegale Aktivitäten vermischt wurden. Ein anderer Teil wurde zu einem anderen Viehzuchtbetrieb in San Fernando de Henares (Madrid) gebracht, der als wichtigster illegaler Schlachthof des Netzes fungierte. Hier wurden die Tiere ohne Genehmigung, unter sehr schlechten hygienischen und sanitären Bedingungen und unter Missachtung der Tierschutzbestimmungen geschlachtet.