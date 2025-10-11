Regierung antwortet Trump: «Spanien hat das gleiche Recht wie die Vereinigten Staaten, in der NATO zu sein»

Paula De las Heras Madrid Samstag, 11. Oktober 2025 Teilen

Die spaniche Regierung hat versichert, nicht die geringste Angst oder Besorgnis zu haben angesichts der Drohung Donald Trumps vom Donnerstag, Spanien solle für einen Ausschluss aus der NATO in Betracht gezogen werden, weil sie sich weigere, die Verteidigungsausgaben auf 5 % des BIP zu erhöhen, wie es im vergangenen Juni auf dem Gipfel in Den Haag vereinbart wurde. Die Drohung sei fast unmöglich zu verwirklichen, weil sie in der Gründungsurkunde der Organisation nicht vorgesehen ist. «Spanien hat das gleiche Recht wie die Vereinigten Staaten, an der Atlantischen Allianz teilzunehmen und die besten Bedingungen zu erhalten», antwortete die zweite Vizepräsidentin, María Jesús Montero,am Freitag.

Vor vier Monaten wurde Pedro Sánchez zu einem der Protagonisten des Treffens, das die Verbündeten in der niederländischen Stadt abhielten - und bei dem eine Verpflichtung unterzeichnet wurde, das von Trump seit Monaten geforderte Ausgabenniveau zu erreichen -, und zwar genau wegen seiner Weigerung, über 2,1 % des BIP hinauszugehen, ein Prozentsatz, den spanische Staatschef in diesem Jahr praktisch schon erreicht hat, nachdem er im April eine außerordentliche Investition von 10.471 Millionen Euro angekündigt hatte, die zu Spannungen innerhalb der Regierung und mit seinen Partnern auf der linken Seite führte .und die eine Erhöhung der Militärausgaben von 2024 bis 2025 nach Schätzungen der NATO, um 43 Prozent bedeuten.

Was Sánchez damals verteidigte und was die Regierung auch heute noch behauptet, ist, dass diese Zahl ausreicht, um die Verpflichtungen Spaniens gegenüber dem Bündnis zu erfüllen. Die Verteidigungsministerin Margarita Robles wiederholte dies in dem Versuch, die Äußerungen des US-Präsidenten herunterzuspielen.

«Ich glaube, dass Präsident Trump wissen muss, dass Spanien einer der ernsthaftesten und zuverlässigsten Verbündeten ist. Und vor allem», so Robles, «während einige sagen, dass sie die Nato-Forderungen erfüllen werden, und wir nicht wissen, ob sie es können oder nicht, wird Spanien genau das erfüllen, was es sagt».

Regierungsquellen beharren darauf, dass Spanien, der siebtgrößte Beitragszahler des Bündnisses in absoluten Zahlen, ungeachtet des Prozentsatzes des BIP oder der Pro-Kopf-Ausgaben für die Verteidigung (ein weiterer Parameter, der uns auf die hinteren Plätze verweist), bei den vorgegebenen Zielen der militärischen Fähigkeiten «genauso viel wie die Vereinigten Staaten» erreicht.

Rauswurf eines Landes aus der Nato nicht vorgesehen

Es ist möglich, dass Trumps Bemerkung, die mitten in einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb aus dem Nichts kam, keine weitere internationale Debatte auslöst und sich von selbst erledigt. Nicht zuletzt, weil der NATO-Vertrag nur den freiwilligen Austritt aus der Organisation vorsieht und keine Ausschlussformeln. Im Juni drohte Trump Spanien in der gleichen Angelegenheit bereits mit Zöllen, aber seine Worte wurden nicht in etwas Konkretes umgesetzt.

Auf der anderen Seite der Regierung ist die Position eine andere. Weder der zweite Vizepräsident noch einer der Minister der Koalition äußerten sich am Freitag zu diesem Thema, aber der Sprecher der IU und stellvertretende Sprecher von Sumar im Kongress, Enrique Santiago, tat es. Er erinnerte mit Ironie daran, dass seine Partei sogar gegen 2 % der Militärausgaben ist und forderte Trump auf, das (nicht vorgesehene) Verfahren zum Ausschluss Spaniens aus der NATO sogar noch zu beschleunigen und im Übrigen die Militärstützpunkte in Rota und Morón de la Frontera aufzugeben.