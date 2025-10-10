Donald Trump: 'Vielleicht sollten wir Spanien aus der Nato werfen'

Foto vom letzten Allianzgipfel in Den Haag, auf dem Sánchez einen Meter von den übrigen Staats- und Regierungschefs entfernt steht.

US-Präsident Donald Trump hat den Ausschluss Spaniens aus der Nato vorgeschlagen, nachdem sich die Regierung von Pedro Sánchez geweigert hatte, 5 % des BIP zu erreichen, weil es Unstimmigkeiten über höhere Verteidigungsausgaben gab. Im August dieses Jahres kündigte der Nordatlantikpakt an, dass Spanien in diesem Jahr 2 % der Ausgaben erreichen werde, was in einer Vereinbarung von 2014 festgelegt worden war.

Trump, so scheint es, lässt Spanien nicht so einfach vom Haken: «Ich habe gefordert, dass sie 5 % und nicht 2 % zahlen, und die meisten Leute dachten, das würde nicht passieren. Und es geschah praktisch einstimmig. Es gab nur einen Nachzügler: Spanien», sagte Trump am Donnerstag bei einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb.

Er fuhr fort, dass die Spanier «keine Ausrede» hätten, die Verteidigungsausgaben nicht zu erhöhen, und er führte den Fortschritt und das wirtschaftliche Wohlergehen Spaniens auf «viele Dinge» zurück, die die USA getan hätten. Aus diesem Grund ist Trump der Ansicht, dass Spanien zur Rechenschaft gezogen werden und erklären sollte, warum die Regierung «ein Nachzügler» ist. Am Ende sagte der US-Präsident: «Vielleicht sollten wir sie aus der Nato ausschließen».

Kurz darauf äußerten sich spanische Regierungsquellen jedoch «gelassen» und verteidigten die Position des Landes. «Spanien ist ein engagiertes Mitglied der Nato. Es erfüllt seine Fähigkeitsziele genauso gut wie die USA», so die Regierung gegenüber Europa Press.

Der Vorsitzende der konservativen Partei (PP) Alberto Núñez Feijóo warf Pedro Sánchez jedoch vor, «kein zuverlässiger Führer» zu sein. Er fügte hinzu, dass Spanien «ein glaubwürdiger, stolzer und engagierter Partner» sei, der für die «Leichtfertigkeit und Verantwortungslosigkeit» seines Ministerpräsidenten «nicht bezahlen» müsse.

Während des Bündnisgipfels in Den Haag im Juni hatte Sánchez bereits die Position Spaniens und seine Abneigung gegen eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben von 2 % auf 5 % des BIP zum Ausdruck gebracht, wie sie Trump von allen NATO-Mitgliedern gefordert hatte. Die Position der sozialistischen (PSOE-) Regierung hätte den Gipfel beinahe zum Scheitern gebracht. Am Ende einigte man sich darauf, dass die Verbündeten schließlich 5 % erreichen würden, wobei ihnen ein gewisser Spielraum für den Zeitrahmen zur Erreichung dieses Ziels eingeräumt wurde.

Im August gab die Nato bekannt, dass Spaniens Ziel darin besteht, im Jahr 2025 2 % zu erreichen - ein Ziel, das die Allianz auf dem Gipfel 2014 für das folgende Jahrzehnt festgelegt hat. Dank einer im April angekündigten Investition von 10,5 Mrd. EUR wird Spanien das 2 %-Ziel in diesem Jahr zum ersten Mal erreichen.

In dem Dokument wurden von den Verteidigungsministerien der einzelnen verbündeten Länder Daten zu den aktuellen und geplanten Ausgaben zusammengestellt, die auf den von den Regierungen im Laufe des Haushaltsjahres geleisteten oder zu leistenden Zahlungen zur Deckung des Bedarfs ihrer Armeen oder der Nato basieren.

Nach diesen Schätzungen würde Spanien die Militärausgaben in Höhe von 2 % des BIP deutlich vor 2029 erreichen, dem ursprünglich von der Regierung geplanten Datum. Sánchez hat bereits bestätigt, dass er dieses Datum vorziehen würde, um die Nato-Verpflichtung früher zu erfüllen - was nach der historischen Zusatzinvestition von 10,5 Milliarden Euro möglich sein wird.

Die Verteidigungsministerin Margarita Robles bekräftigte das Engagement Spaniens bei der Erfüllung des Verteidigungsbedarfs. Sie erinnerte an den Beitrag der Humanressourcen zu den Nato-Missionen (3.000 Soldaten an der Ostflanke zur Abschreckung Russlands) und an die Investitionen in den Sicherheitssektor zur Bekämpfung von Phänomenen wie Waldbränden.