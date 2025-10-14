Trump zu Sánchez über die Verteidigungsausgaben: «Es ist eine fantastische Arbeit, die Sie leisten»

Paula De las Heras Sharm el Sheij. Dienstag, 14. Oktober 2025 Teilen

Es gab keinen Zwischenfall. Keine Geste des Unmuts. Nachdem US-Präsident Donald Trump erst letzte Woche vorgeschlagen hatte, Spanien wegen seiner Weigerung, die Verteidigungsausgaben auf 5 Prozent des Bruttoinlandprodukts ( BIP ) zu erhöhen, aus der NATO auszuschließen, empfing er Pedro Sánchez beim Friedensgipfel im ägyptischen Sharm el Sheikh sogar mit einem Lächeln und einem Klaps auf die Hand. In dem ägyptischen Badeort, in dem auch die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas stattgefunden hatten, versammelten sich etwa zwanzig führende Politiker aus aller Welt, um die Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens zu unterstützen, das von den Vereinigten Staaten und Ägypten sowie der Türkei und Katar angestoßen worden war.

Dann nahm der US-Präsident aber doch noch Bezug auf die Kontroverse, als er Sánchez direkt nach den Verteidigungsausgaben fragte. «Arbeiten Sie am BIP? Dazu werden wir noch kommen. Aber Sie machen einen fantastischen Job», sagte er. Es war eine kurze Bemerkung, nachdem Trump die verschiedenen internationalen Staats- und Regierungschefs einzeln begrüßt hatte.

Es war das erste Mal seit der Rückkehr Trumps ins Weiße Haus im Januar 2025, dass der spanische Regierungschef die Gelegenheit hatte, ein paar Worte mit dem Führer der führenden Weltmacht zu wechseln. Sie sprachen weder auf dem NATO-Gipfel in Den Haag im vergangenen Juni, wo Sánchez ungewöhnlich einsam war, noch auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen im vergangenen September, als die protokollarische Begrüßung mit dem amerikanischen Staatschef an den König ging.

In einer in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Erklärung sprach Sánchez am Tag der Freilassung der letzten israelischen Geiseln von einem «Tag der Hoffnung» und dankte den Vereinigten Staaten, Ägypten, Katar und der Türkei für ihre diplomatischen Bemühungen. Sánchez betonte, dass «der Frieden nicht nur auf dem Ende der bewaffneten Konfrontation beruhen kann, sondern auf der aktiven Verteidigung von Gerechtigkeit und Menschlichkeit».

Während des Gipfels erklärte die spanische Regierung, sie begrüße «hoffnungsvoll» die Umsetzung der ersten Phase des Nahost-Friedensplans von Donald Trump, die mit der Übergabe der 20 lebenden Geiseln, die sich noch in den Händen der Hamas befunden hatten, begann Die Regierung wies darauf hin, dass Spanien «weiterhin seine Anstrengungen verdoppeln und zur Entwicklung dieses Prozesses beitragen» werde.

Die Anwesenheit Spaniens und insbesondere von Pedro Sánchez selbst auf dem Friedensgipfel, auf dem die USA und Ägypten sowie Katar und die Türkei die allgemeinen Grundsätze des Zwanzig-Punkte-Plans des US-Präsidenten formell unterzeichneten, war eher symbolisch als protagonistisch. Wie auch die der etwa 30 internationalen Staats- und Regierungschefs, die in den Badeort am Roten Meer gekommen waren. Ihre Rolle bestand eher darin, die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für das zu bekunden, was trotz aller Schwierigkeiten als die größte Chance für einen dauerhaften israelisch-palästinensischen Frieden seit den Osloer Abkommen Mitte der 1990er Jahre angesehen wird.

Völkermordverfahren nicht vom Tisch

Außenminister José Manuel Albares warnte in Sharm el-Sheikh aber auch, dass der nun eröffnete Weg nicht dazu führen werde, dass die Völkermordverfahren gegen Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof und der spanischen Staatsanwaltschaft vom Tisch seien. «Das ist etwas, das weitergehen wird», sagte er. «Aber wir sind heute hier versammelt in der Hoffnung, dass ein endgültiger Frieden möglich ist.