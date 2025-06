Zweijähriges Mädchen stirbt nach einem Stromschlag auf einem Jahrmarkt in Spanien

L. V. Murcia Montag, 16. Juni 2025 Compartir

Ein zweijähriges Mädchen starb in den frühen Morgenstunden des Sonntags, nachdem es auf dem Jahrmarkt von Alquerías in der spanischen Region Murcia einen Stromschlag erlitten hatte. Drei weitere Kinder im Alter von 8, 11 und 12 Jahren waren ebenfalls betroffen. Sie sollen nach Zeugenaussagen alle auf einem Trampolin gespielt haben.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht, als bei der Notrufzentrale 112 ein Anruf einging, in dem um Hilfe für ein zweijähriges Mädchen gebeten wurde, das einen Stromschlag erlitten hatte. Nach Angaben des Anrufers war das Mädchen bewusstlos und blutete aus der Nase, nachdem es einen Stromschlag erlitten hatte.

Die Notrufzentrale 061 schickte eine mobile Notfalleinheit an den Ort des Geschehens, und anschließend wurde ein Krankenwagen mobilisiert, als die örtliche Polizei meldete, dass drei weitere Kinder ebenfalls betroffen waren, die offenbar alle ebenfalls Stromschläge erlitten hatten. Alle waren bei Bewusstsein und ihr Zustand schien nicht so ernst zu sein wie der des bewusstlosen Mädchens, so die Schwesterzeitung der SUR, La Verdad .

Um 1.16 Uhr bestätigten die Rettungssanitäter den Tod des zweijährigen Mädchens nach einer Stunde erfolgloser Herz-Lungen-Wiederbelebung.

Das Gesundheitspersonal von 061 behandelte auch eine 29-jährige Frau mit einem Nervenzusammenbruch.