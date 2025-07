FC-Málaga-Kapitän Nelson Monte wechselt für mehr als 400.000 Euro nach Almeria

Antonio Góngora Montag, 21. Juli 2025 Compartir

Die beiden Vereine haben es bereits verkündet, es ist offiziell: Málagas Innenverteidiger Nelson Monte wechselt für eine Ablösesumme von mehr als 400.000 Euro (die ... Summe kann variieren) nach Almería. Die Vereinbarung wurde bereits vor einigen Tagen geschlossen, aber die Unterzeichnung wurde erst am heutigen Montag vollzogen. Diese Operation kam überraschend und unvorhergesehen und wurde schnell abgewickelt. Tatsächlich wird der Spieler sofort zu seiner neuen Mannschaft stoßen, die am Samstag in Marbella gegen die Blau-Weißen spielt.

Der FC Málaga wollte nicht, dass Nelson geht, denn er war einer seiner besten Spieler, einer ihrer Kapitäne, aber er konnte auch nicht mit dem Verein aus Almeria konkurrieren, der eine Ablösesumme zahlen wird. Wie diese Zeitung erfahren hat, liegt die erwartete Summe bei 400.000 Euro als Festbetrag, aber im Vertrag sind auch einige Ziele enthalten, die leicht zu erreichen sind und die Summe sogar auf 500.000 Euro anheben könnten. Durch seinen Abgang steht das zentrale defensive Mittelfeld der Mannschaft von Sergio Pellicer auf der Kippe. Derzeit gibt es nur drei Spieler auf dieser Position, nämlich Galilea, Álex Pastor und Murillo. Außerdem setzt der Trainer auf ein System mit drei Innenverteidigern, was dazu führen würde, dass alle drei spielen müssten, wie er es im ersten Testspiel des Sommers getan hat. Es scheint klar zu sein, dass der FC Málaga sofort Ersatz finden muss. Sie werden sich nun nach einem Spieler umsehen, der ein ähnliches Führungsprofil und Niveau wie Nelson hat, der an seinem neuen Zielort, einem Verein mit einem großen Budget und dem sportlichen Ziel des Aufstiegs in die Primera Division, eine deutliche Gehaltserhöhung erhalten wird. Nelsons Zeit in Málaga ist für beide Seiten sehr positiv verlaufen. Er trug zwei Spielzeiten lang die Farben der Blau-Weißen und hatte im Alter von 30 Jahren nur noch eine Saison Vertrag. Er war immer einer der herausragenden Spieler der Mannschaft und gehörte zu den bestbezahlten, nachdem er aus der portugiesischen Eliteklasse in die dritte Liga gewechselt war. Es war ein wichtiger Einsatz des Innenverteidigers, der als eine der herausragendsten Verstärkungen der Mannschaft kam, während Loren Juarros bereits die sportliche Leitung innehatte. In seiner ersten Saison war er einer der Stammspieler von Sergio Pellicer. Tatsächlich verpasste der Portugiese in der Meisterschaft nur wenige Spiele. Er bestritt 33 Spiele und den Aufstieg, ohne am Pokal teilzunehmen, und erzielte dabei drei Tore. Nach dem Aufstieg in die zweite Liga bestritt er weitere 33 Spiele, wobei er diesmal kein Tor erzielte. Insgesamt absolvierte er 69 Spiele für die Blau-Weißen.