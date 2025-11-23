Tennis: Granollers und Pedro Martinez schicken Spanien ins Davis-Cup-Finale

Enric Gardiner Bologna Sonntag, 23. November 2025 Teilen

Ein Wunder nach dem anderen: Spanien steht im Davis-Cup-Finale. Marcel Granollers und Pedro Martinez, das goldene Paar des Wettbewerbs, besiegten Kevin Krawietz und Tim Puetz (6-2, 3-6, 6-3) und qualifizierten sich damit für das Finale am Sonntag gegen Italien.

Wie schon gegen die Tschechische Republik war es die Aufgabe des Doppels, über das Unentschieden zu entscheiden, und Granollers und Martinez bestätigten ihre hervorragende Chemie. Sie haben in diesem Jahr vier Spiele im Davis Cup bestritten und alle vier gewonnen. Alle waren sie entscheidend und wichtig.

Dies war vielleicht das schwierigste, da die Qualität der Gegner hoch war und es um das Ticket für ein Davis-Cup-Finale ging, das Spanien seit 2019 nicht mehr erreicht hatte. Krawietz und Pütz, die Meister des letzten Jahres in Turin, sind die sechstbeste Paarung der Welt und kamen mit großem Selbstvertrauen, nachdem sie Argentinien in einem dramatischen Tiebreak besiegt hatten. Aber auch die Spanierinnen waren voller Zuversicht, nachdem sie Argentinien überrascht und die Deutschen in die Schranken gewiesen hatten.

Und in diesem Spiel waren Granollers und Martinez besser. Sie legten einen fulminanten Start hin, mit einer 4:0-Führung nach zwanzig Minuten, die aufhorchen ließ. Sie überrannten die Deutschen, die im zweiten Satz reagierten, um die Stimmung der spanischen Fans zu beruhigen, die im Pavillon von Bologna zahlreicher waren als die Deutschen.

Zu Beginn des dritten Satzes schienen die Deutschen alles zu ihren Gunsten zu entscheiden, aber Krawietz' Aufschlag ging im vierten Spiel daneben und ermöglichte Granollers und Martinez eine 0:40-Führung. Im nächsten Spiel versuchten die Spanier, das Break zurückzuerobern, und gingen nach einem 15:30-Rückstand mit 4:1 in Führung, was sich für die Deutschen als fatal erwies.

Als Zverev auf der Bank zusah, wie seine Mannschaftskameraden einen Schlag, der ihnen zwei Breakbälle beschert hätte, über den Zaun schickten, ließ er den Kopf hängen und wusste, dass Deutschland dreißig Jahre auf ein weiteres Finale warten musste und auch auf das nächste warten wird.

Spanien ist voller Freude. Diesen Sonntag (15:00 Uhr) spielen sie ein neues Davis-Cup-Finale gegen Matteo Berrettini und Flavio Cobollis Italien. Ein weiteres wichtiges Hindernis, aber nicht unmöglich.