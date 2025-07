Erdbeben der Stärke 5,5 in Almería war auch in Málaga zu spüren

Juan Soto Málaga Montag, 14. Juli 2025 Compartir

Ein Erdbeben der Stärke 5,5 wurde heute Morgen in Málaga verspürt. Das Erdbeben wurde um 7.13 Uhr im Mittelmeer, in der Gegend von Cabo de Palos, etwa 70 Kilometer von Almería entfernt, registriert.

Das Erdbeben wurde vom Nationalen Geographischen Institut registriert. Es Erdbeben wurde vor allem im Gebiet der Axarquia (Velez-Malaga und Torre del Mar) und in einigen Teilen der Provinzhauptstadt verspürt.

Bislang sind keine Schäden bekannt, obwohl der Sturm in etwa 300 Orten in sieben Provinzen mit unterschiedlicher Intensität zu spüren war.

Im Einzelnen wurde das Erdbeben in 17 Gemeinden der Provinz Almería mit der Intensität IV-V und in weiteren 73 Gemeinden in Almería, Murcia und Granada sowie in der autonomen Stadt Melilla mit der Intensität III-IV gespürt.