Temperaturen sinken in den meisten Teilen Spaniens - in Andalusien bleiben sie bei über 30 Grad

Nach einem Wochenende, an dem die Staatliche Meteorologische Agentur Aemet mehrere Hitzewarnungen herausgegeben hat, wird am Montag ein atlantisches Tief die warmen Luftmassen in Richtung Mittelmeer verlagern, und die Temperaturen werden in weiten Teilen Spaniens sinken, mit Ausnahme von Andalusien und anderen Orten.

In Andalusien wird das Thermometer über 30 Grad bleiben. Obwohl die Warnungen für Temperaturen von bis zu 40 Grad in Córdoba, Jaén und Sevilla am Sonntag aufgehoben wurden, prognostiziert Aemet für Montag Höchsttemperaturen von 33 Grad in Málaga, wo eine heiße Nacht mit einem Minimum von 22 Grad erwartet wird, 35 Grad in Granada, 34 Grad in Jaén, 32 Grad in Córdoba und Sevilla, 28 Grad in Almeria und 25 Grad in Cádiz. In anderen Teilen Spaniens, wie Toledo und Albacete, werden ebenfalls Höchstwerte von 34 Grad erwartet.

Im übrigen Spanien werden die Höchsttemperaturen im Vergleich zu den Werten der vergangenen Woche deutlich sinken. Provinzen wie Barcelona (28 Grad Celsius), Ourense (27) oder Ávila (26, wo die Temperaturen im Vergleich zum Sonntag um bis zu vier Grad sinken werden) werden unter 30 Grad Celsius bleiben.

Warnungen vor Schauern und Gewittern

Für bis zu sieben autonome Regionen - Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco und La Rioja - gilt eine gelbe Warnung vor Schauern und Gewittern, insbesondere am frühen Nachmittag (gegen 14 Uhr und bis zum Ende des Tages).

In Galicien, am Kantabrischen Meer und am oberen Ebro wird ein bewölkter oder bedeckter Himmel erwartet, mit niedrigen Wolken am Morgen im Südwesten und mittleren und hohen Wolken im Rest. Ab den Mittagsstunden wird es im Landesinneren Bewölkung geben.

Von den frühen Morgenstunden an sind im hohen Norden, in der nördlichen Hochebene, auf der Iberischen Halbinsel und in weiten Teilen der Umgebung Niederschläge und Gewitter zu erwarten. Örtlich starke Schauer werden am östlichen Kantabrischen Meer, am oberen Ebro, in den Pyrenäen, auf der Iberischen Halbinsel und nordöstlich der Meseta erwartet. Mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor könnten auch andere Gebiete betroffen sein, sogar in Form von trockenen Gewittern mit sehr starken Böen.

Auf den Balearen dominieren hohe und auf den Kanarischen Inseln mittlere und hohe Wolken, im Norden gibt es zeitweise niedrige Wolken, wobei vereinzelte Schauer auf den gebirgigen Inseln nicht auszuschließen sind. Die Temperaturen auf den Archipelen werden zwischen 26 Grad Celsius Maximum und 19 Grad Celsius Minimum (im Falle der Kanarischen Inseln) und 34 Grad Celsius Maximum für die Balearen (mit Minimumtemperaturen um 20 Grad Celsius) liegen.

Schließlich wehen Westwinde über dem Alborán-Meer, Nord- und Ostwinde in Galicien, an der Kantabrischen See, in der nördlichen Meseta und im östlichen Mittelmeerraum, Süd- und Westwinde an der restlichen Atlantikküste und Ostwinde im östlichen Drittel sowie Passatwinde auf den Kanarischen Inseln. In den Rías Baixas, in der Straße von Gibraltar und an den Küsten der Balearen kann es zeitweise zu starken Winden kommen, während sie im übrigen Gebiet schwach sein werden.