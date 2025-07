Almuñécar hat neuen Parkplatz auf dem Gelände des einstigen Ferienkomplexes Turismo Tropical eröffnet

MJ Arrebola Almuñécar Montag, 14. Juli 2025 Compartir

Almuñécar ist bereit, eines seiner hartnäckigsten Probleme in den Sommermonaten zu bekämpfen: den Mangel an Parkplätzen. In Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und der Provinzverwaltung von Granada wurde das Gelände, auf dem bis vor einigen Monaten der alte Ferienkomplex Turismo Tropical stand, provisorisch in einen oberirdischen Parkplatz mit 250 Stellplätzen umgewandelt, der seit dem 1. Juli in Betrieb ist.

Dieser Platz an der Strandpromenade von San Cristóbal verfügt auch über Parkplätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität und wird von der Caritas von Almuñécar von 8 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts verwaltet, wobei die Fahrzeuge auch über Nacht geparkt bleiben können. Für Notfälle steht den Benutzern eine Kontaktnummer zur Verfügung.

«Dieser neue Parkplatz trägt nicht nur dazu bei, die große Nachfrage nach Parkplätzen während des Sommers zu befriedigen, sondern macht auch ein Stück Land nutzbar, das bald mit dem Bau der zukünftigen Seniorenresidenz Tropical eine neue Etappe beginnen wird», erklärt der Bürgermeister Juanjo Ruiz Joya.

Am Eingang des neuen Parkplatzes steht Carlos, der von seinem Tisch unter einem Sonnenschirm aus den Zugang regelt. Ihm zufolge gibt es unter der Woche weniger Verkehr, aber an den Wochenenden ist es völlig überfüllt. Bei einem Preis von nur 5 Euro pro Tag freuen sich viele Einheimische und Besucher über die Eröffnung, zumal die Tiefgarage in der Gegend «ziemlich teuer» ist.

María del Mar García, die seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Gegend wohnt, freut sich über die Initiative: «Jeden Sommer ist es eine Tortur, hier zu parken. Dieses Jahr, mit dem neuen Parkplatz, macht es einen großen Unterschied. Wir sind sehr zufrieden. Hoffentlich wird das so weitergehen, bis die Bauarbeiten beginnen».

Ein Tourist aus Madrid, der Almuñécar zum ersten Mal mit seiner Familie besucht, hebt den Komfort der neuen Anlage hervor: «Nach einer langen Reise ist es ein Luxus, direkt am Strand zu parken. Es hat uns die Ankunft und den Start in den Urlaub sehr erleichtert», sagt Raúl Jiménez, der für einige Tage im Hotel Chinasol wohnen wird.

Neuer Tourismus-Komplex auf dem Grundstück geplant

Die vorläufige Nutzung des Turismo Tropical-Geländes steht den Zukunftsplänen für diesen symbolträchtigen Ort nicht im Wege. Die Provinzverwaltung von Granada hat bereits die Ausschreibung für die Ausarbeitung des Projekts des neuen Komplexes «Residencia Senior Tropical» veröffentlicht, eine Investition von mehr als 15 Millionen Euro.

Das neue Gebäude wird die Kapazität des alten Zentrums verdoppeln, mit 160 Doppelzimmern und Platz für 320 ältere Menschen aus der Provinz Granada.

Der neue Parkplatz reiht sich in andere Maßnahmen des «Plan 2.000 plazas» ein, einer kommunalen Strategie, die darauf abzielt, bis 2027 mehr als zweitausend öffentliche Parkplätze in der Gemeinde zu schaffen.

Die Stadt verfügt über 250 Parkplätze in der Tiefgarage am städtischen Markt, die jetzt fertiggestellt wurde. Darüber hinaus gibt es weitere 250 Parkplätze neben der BMX-Bahn im Park El Pozuelo de Taramay. Für den Wasserpark und den neuen Busbahnhof sind ca. 250 Tiefgaragenplätze geplant, ferner 800 Parkplätze am Strand im Ortsteil La Herradura.