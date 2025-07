Antonio Banderas trifft Robert de Niro in Marbella bei Dreharbeiten zu einem Film mit Haien

Der Sommer ist zum Drehen da. Das findet auch Antonio Banderas, und seit der Eröffnung des Teatro Soho Caixabank in Málaga reserviert er sich die ... Sommer, um an den Set zurückzukehren und seine Präsenz auf der Leinwand zu behaupten. Der aus Málaga stammende Schauspieler hat sich gerade in die Küche seines Namensvetters Anthony Bourdain in 'Tony' begeben, einem 'Biopic' über den Koch, der die Welt der Gastronomie in den USA entmystifiziert hat und den er in Massachusetts gedreht hat, während er jetzt 'Above and Below', einen 'Thriller' über Piraterie, Überleben und Haie, auf den Kanarischen Inseln dreht. Und zwischen den beiden Filmen in seinem vollen Terminkalender hatte der Schauspieler, Regisseur und Produzent Zeit, nach Málaga zurückzukehren, um sich mit seinem Freund Robert de Niro zu treffen, mit dem er in Marbella zu Mittag aß.

Die Besuche des Stars aus «Casino» und «Der Pate 2» sind keine Ausnahme mehr. Nachdem er schon vor Jahrzehnten hier vorbeikam und die Ausgabe 2022 des Gastronomie-Kongresses Madrid Fusión gesponsert hatte, ist De Niro zu einem Stammgast an der Costa del Sol geworden, seit er Mitglied des Puente Romano Beach Resorts wurde, das zu seinem operativen Hauptsitz geworden ist. Letztes Jahr wurde er dort zusammen mit Antonio Banderas im neu eröffneten El Pimpi Marbella dieses Luxushotels gesichtet, wo er der Tradition nachkam und ein Fass mit seiner Unterschrift und einem «Dankeschön» auf Spanisch hinterließ. Das Treffen der beiden Hollywood-Stars hat sich diesen Sommer an einem Tisch wiederholt, wie der Malagueño mit einem Foto der beiden verriet.

Vergrößern Das von Banderas signierte Fass im Pimpi Marbella. SUR

Wie der Oscar-Nominierte für «Pain and Glory» sagt, war dieses Mittagessen «einer der wenigen Urlaubsmomente in einem Sommer voller Arbeit», denn Banderas dreht derzeit auf den Kanarischen Inseln, wo er sich der Besetzung von «Above and Below» angeschlossen hat, einem Thriller mit internationaler Ausrichtung, der vom spanischen Regisseur und Produzenten Frank Ariza («V wie Victor» und «Con los años que me quedan») produziert wird. Regie führt Jesse V. Johnson, ein Stuntman und Action-Stunt-Spezialist ('Thor' und 'The Amazing Spider-Man'), der sich zum Regisseur ('Web of Treason') gewandelt hat und mit diesem neuen Projekt seinen Lebenslauf um einen Film erweitert, der auf hoher See spielt.

In diesem neuen Film von Antonio Banderas, der unter anderem mit der amerikanischen Schauspielerin und Sängerin Laura Marano («Lady Bird») und den Spaniern Christina Ochoa («Animal Kingdom») und Mario Tardón («Animales sin collar») zusammenarbeitet, dürfen Piraten und Haie nicht fehlen. Diese Besetzung inszeniert die Handlung um eine Gruppe von Freunden, die einen unvergesslichen Urlaub auf einer Luxusyacht verbringen. Doch das Party- und Tauchabenteuer verwandelt sich in einen Albtraum, als sie auf hoher See von Kriminellen angegriffen und von Haien belagert werden.

Genau in diesem Sommer, dem 50. Jahrestag der Premiere von Steven Spielbergs Klassiker «Der weiße Hai», knüpft «Above and Below» an den Mythos des großen Meeresräubers an. Mit der Verpflichtung von Antonio Banderas und Laura Marano als Darsteller und dem Vertrieb dieses Actionfilms durch Capstone Pictures («The Wolf of Wall Street» und «Two Very Dumb Dummies») wagt Produzent und Regisseur Frank Ariza, Chef des Labels AF Films, den internationalen Sprung. Nach Angaben des Magazins Variety spielt der in Málaga geborene Schauspieler Burns, einen Experten auf See, der «berechnend und methodisch» und «auf Gewalt geschmiedet» ist. Das steht zwar nicht dabei, aber die Beschreibung klingt wie der Bösewicht der Serie. Zusammen mit den Haien, versteht sich.

Für die Dreharbeiten mit den Haien wurde eine Gitter-Kabine benutzt. Laut Canarias 7 finden die Wasserszenen dieses Drehbuchs von Tony Giordano in der Umgebung des Strandes von Puerto Rico, im Süden der Insel Gran Canaria, statt.

Vergrößern Antonio Banderas mit Regisseur Jesse V. Johnson am Set von „Above and Bellow«. Miguel Ángel Fernández

Antonio Banderas hat diesen «Thriller» gleich im Anschluss an den Film «Tony» gedreht. Der in Málaga geborene Schauspieler tritt in diesem Film in die Fußstapfen von Anthony Bourdain, der mit dem Buch «Bekenntnisse eines Küchenchefs», einer Autobiografie, in der er sich nicht nur persönlich entblößte, sondern auch die Misere der Küchenwelt aufdeckte, die Küche revolutionierte. Nachdem er mit der Sendung «Parts Unknown» über die Welt der Gastronomie, an der auch US-Präsident Barack Obama teilnahm, zum Medienstar geworden war, konfrontierte der Koch und Kommunikator die Politik von Donald Trump, bevor er 2018 unerwartet starb.

Unter der Regie des Kanadiers Matt Johnson («BlackBerry») gab «Toni» Antonio Banderas die Gelegenheit, sich mit der Restaurantgruppe Tercer Acto, die bereits zahlreiche Restaurants in Málaga betreibt, hinter den Herd zu stellen, eine seiner Leidenschaften und gleichzeitig eines seiner profitabelsten Geschäfte. Gerade in dem Schmuckstück seines Restaurant-Imperiums, La Pérgola del Club Mediterráneo, bereitete sich der Schauspieler auf die Rolle des Bourdain vor, indem er sich in die Küche begab und lernte, wie man Fisch schneidet und zubereitet, um der Figur Glaubwürdigkeit zu verleihen. «Ich hatte großartige Lehrer mit viel Talent und viel Geduld», gestand Banderas über die Köche seines Hauses, die ihm halfen und ihn für die Rolle anleiteten.

Neben den Dreharbeiten und dem Mittagessen mit seinem Freund Robert de Niro plant Antonio Banderas auch die Hochzeit seiner Tochter Stella del Carmen mit dem jungen Finanzier Alex Gruszynski, die im kommenden Herbst stattfinden soll. Über den Veranstaltungsort wird noch Stillschweigen bewahrt, aber es wurde bekannt, dass das Brautpaar Spanien für die Zeremonie gewählt hat, was Gerüchte über eine Hochzeit in Malaga oder in einem Weingut in der Region Ribera del Duero aufkommen lässt. Das Menü könnte vom Trauzeugen zubereitet werden, dem es nicht an Erfahrung mangelt.