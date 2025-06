Das Höhlenfestival von Nerja wird womöglich dieses Jahr nicht stattfinden

Bild von der Präsentation der Ausgabe letzten Jahres in den Gärten der Höhle von Nerja.

Das älteste Festival der Provinz und eines der ältesten Spaniens, das Höhlenfestival von Nerja, wird möglicherweise dieses Jahr nicht stattfinden. Der Grund? Eine Verwaltungsbeschwerde, die von einem der drei Bieter eingereicht wurde, die sich für das Verfahren zur Auswahl der Künstler für diese Ausgabe beworben haben.

Einer der drei Kandidaten legte am 28. April Einspruch gegen die einen Monat zuvor von der Stiftung Cueva de Nerja genehmigten Ausschreibungsbedingungen beim Zentralen Verwaltungsgericht für Vertragseinsprüche (TACRC) ein, einer dem Finanzministerium unterstellten Einrichtung, die für die Entscheidung über besondere Einsprüche in Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens in Spanien zuständig ist.

«Wir warten auf eine Lösung, aber aufgrund der Fristen ist das sehr schwierig, fast unmöglich»

Bei diesem Gericht handelt es sich um eine spezialisierte und unabhängige Einrichtung, die die Rechtmäßigkeit und Transparenz der öffentlichen Vergabeverfahren sicherstellt. Wie SUR erfahren hat, ist dieses Unternehmen mit den Kriterien der Ausschreibebedingungen nicht einverstanden und hat daher eine Verwaltungsbeschwerde eingelegt. Die Frist für die Entscheidung der Behörde beträgt zwei Monate, d. h. sie endet am 28. Juni.

«Wir warten auf den Beschluss, aber aufgrund der Fristen ist es sehr schwierig, ja fast unmöglich, dass die Zeit reicht, um das Verwaltungsverfahren fortzusetzen, und es einem Unternehmen zu ermöglichen, eine Künstlerbesetzung mit Erfolgsgarantie organisieren können», heißt es bei der Stiftung von Nerja, einer Institution, der unter anderem die Regierungsvertretung in Málaga, der Stadtrat von Nerja, die Diputación und die Junta de Andalucía angehören.

Der Präzedenzfall 2024

In einer Pressemitteilung teilte die Stiftung am Freitag mit, dass die 64. Ausgabe des Musikereignisses «vorläufig ausgesetzt wurde, nachdem einer der Bieter beim Zentralen Verwaltungsgerichtshof für Vertragsressourcen Berufung eingelegt und die vorläufige Aussetzung bis zur Entscheidung des Gerichts verfügt hatte».

«Diese Situation könnte die Durchführung des Festivals zu den geplanten Terminen vom 17. Juli bis zum 2. August beeinträchtigen, je nachdem, wie lange es dauert, bis die Berufung und das anschließende Verwaltungsverfahren abgeschlossen sind», erklärte die öffentliche Einrichtung. Die Stiftung hat «ihr Engagement für Nerja, die Axarquía und das Publikum des Festivals bekräftigt und arbeitet bereits an der Planung künftiger Ausgaben, um die Kontinuität und Qualität des Festivals zu gewährleisten».

Wie SUR erfahren hat, wurde in der Ausgabe letzten Jahres ebenfalls eine Verwaltungsbeschwerde von demselben Unternehmen wie in dieser Ausgabe eingereicht. Dies geschah damals vor dem Verwaltungsgericht für Vertragsanfechtungen, einer Einrichtung, die der Abteilung für Wirtschaft, Finanzen und europäische Fonds der Regionalverwaltung untersteht. Die Entscheidung erging jedoch im April und fiel zu Ungunsten des Unternehmens aus, so dass das Verfahren fortgesetzt und die Musikveranstaltung durchgeführt werden konnte.