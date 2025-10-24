Für eine Ausstellung in Granada bestimmtes Picasso-Gemälde in Madrid gefunden

Laura Velasco Madrid Freitag, 24. Oktober 2025 Teilen

Das Picasso-Gemälde, das als vermisst gemeldet wurde, als es zu einer Ausstellung von Madrid nach Granada transportiert wurde, ist gefunden worden. Die Nationalpolizei hat sich vergewissert, dass das am Donnerstag in Madrid gefundene Gemälde dem Kunstwerk entspricht, dessen Verschwinden am 3. Oktober gemeldet worden war. Die Polizei geht davon aus, dass es nie in den Lieferwagen gelangt ist, der eine Sammlung von Kunstwerken für eine Ausstellung der Stiftung Caja Granada von Madrid nach Granada transportierte.

Quellen, die dem Fall nahe stehen, haben der Zeitung SUR mitgeteilt, dass das Gemälde das Haus des Besitzers nicht verlassen hat. Die Nationalpolizei konzentriert sich nun auf die Analyse des Gemäldes durch Experten, um die Echtheit des Bildes zu gewährleisten, obwohl sie davon ausgeht, dass es sich tatsächlich um das Original des Stilllebens mit Gitarre handelt, das für 600.000 Euro versichert ist.

Die Entdeckung erfolgte zwei Wochen, nachdem die Stiftung CajaGranada das Verschwinden des Picassos gemeldet hatte. Die Ermittlungen wurden von der Abteilung für historisches Erbe der Nationalpolizei durchgeführt, die Zeugenaussagen aufnahm und die Bilder der Überwachungskameras des Lagers, in dem der Picasso vor seinem Transport gelagert wurde, des Museums in Granada und der Herberge in Deifontes, einem Dorf in der Provinz Granada, in dem die Arbeiter der Firma, die das Kunstwerk transportierte, auf ihrer Reise übernachteten, analysierte.

Die Geschichte des Verlustes

Das Rätsel geht auf den 25. September zurück, als fünf Arbeiter auf dem Grundstück des Eigentümers der Kunstwerke in Madrid eintrafen, um sie zu verpacken und in einen Lieferwagen zu verfrachten. Der Vorgang, der eine Stunde dauerte, wurde von zwei Kuratoren der Ausstellung sowie dem Eigentümer und seiner Nichte beaufsichtigt.

Anschließend wurden die Kunstwerke in das Lager des Transportunternehmens in Madrid gebracht und in einer Kammer mit Videoüberwachung und einem Sicherheitsalarm gelagert, der nach Angaben der Mitarbeiter zu keinem Zeitpunkt ausgelöst wurde. Bei dieser Art von Ausstellung, die Werke mehrerer Eigentümer umfasst, werden sie normalerweise am selben Ort gesammelt, bevor sie zusammen transportiert werden, was in diesem Fall nur eine Woche später, am Donnerstag, den 2. Oktober, geschah. Insgesamt wurden 57 Kunstwerke in das Fahrzeug geladen.

Der Lieferwagen und zwei Arbeiter fuhren am selben Tag gegen 16 Uhr nach Granada, aber die Kunstwerke erreichten ihr Ziel nicht, wie es hieß. Stattdessen wurde gegen 20.30 Uhr ein Zwischenstopp in Deifontes eingelegt, wo sie die Nacht im Hostal el Nacimiento verbrachten.

José Gutiérrez, der Besitzer der Herberge, in der sie übernachteten, erklärt, dass die beiden Männer mit ihm zu Abend aßen und sich eine Weile mit ihm unterhielten. Er bot ihnen nach dem Essen einen Drink an, aber sie lehnten ab, gingen zu Bett und er sah sie erst am nächsten Tag beim Frühstück wieder.

Am darauffolgenden Tag, Freitag, 3. Oktober, machten sich die Arbeiter auf den Weg zur Stiftung CajaGranada in der Stadt Granada. Dort wurde das Material im Beisein von Mitgliedern der Organisation ausgeladen, die feststellten, dass die Verpackungen nicht korrekt nummeriert waren. Der Ausstellungsleiter unterschrieb die Lieferung und die Arbeit war beendet. Der Picasso befand sich nicht unter den deponierten Kunstwerken.