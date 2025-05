Das Universum von Elena Laverón im Saal der Seap

Beatrice Lavalle Málaga Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Ihre Skulpturen sind jedem bekannt und schmücken Plätze an der Costa del Sol wie etwa die Plaza Nogalera in Torremolinos und die Plaza de la Solidaridad in Málaga-Stadt, oder sind in Urbanisationen wie etwa Bahía in Marbella oder Las Náyades in Estepona zu sehen. Die großformatigen öffentlichen Plastiken von Elena Laverón (Ceuta, 1938), die Reminiszenzen an die Arbeiten von Pablo Picasso und Henry Moore aufweisen, sind jedoch auch weit über die Costa del Sol hinaus in Ceuta, Madrid, Ávila, Paris oder Atlanta zu sehen und in Sammlungen wie dem New Yorker Museum Guggenheim Museum, dem Madrider Kunstzentrum Reina Sofía oder dem Schweizer Museum Bad Ragaz präsent. Im Ausstellungssaal der Sociedad Económica Amigos del País (Seap) ist nun eine Werkschau zu sehen, die einen neuen Blick auf ihr Werk erlaubt und den keativen Prozess der Künstlerin anhand von Modellen und Skizzen veranschaulicht. In der Ausstellung sind auch Beispiele für ihr weniger bekanntes malerisches Werk und sogar eine Arbeit im Bereich der Textilkunst zu sehen.

Plaza de la Constitución 7. Bis 27. Juni , Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr und von 18 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 14 Uhr. Eintritt frei.