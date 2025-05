Die Zirkusshow 'Imagine' erfindet sich mit der stimmlichen Untermalung von Banderas neu

VÍCTOR ROJAS MÁLAGA. Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Die Vorstellungen der Zirkusshow 'Imagine' in Málaga sind am 24. Mai im Sohrlin, dem von Antonio Banderas und Domingo Merlín geförderte Raum für darstellende Künste und Unterhaltung, mit einer großen Neuheit auf der Bühne angelaufen: die Stimme des internationalsten Schauspielers aus Málaga wird als roter Faden der Geschichte dienen. Eine von Banderas selbst geschriebene Erzählung, die dem Zuschauer dabei hilft, die Charaktere, ihre Probleme und die Beziehungen zwischen ihnen und auf individueller Ebene zu verstehen. «Vorher war es eine eher nebulöse Geschichte, viel anders, viel ätherischer, und jetzt ist sie viel konkreter», erklärt Banderas über die Show, die bereits Weihnachten 2023 im Teatro del Soho Caixabank zu sehen war. Der Schauspieler fügt hinzu, dass es in seiner Erzählung «eine gewisse Ironie», aber auch «reine Poesie» geben wird.

Antonio Banderas und Domingo Merlín, die Produzenten dieses ersten Bühnenstücks, das auf der Bühne der Einrichtung im Viertel La Misericordia gezeigt wird, versichern, dass sich das Hotel der Träume von Mr. Imagine ständig verändern wird. «Das ist einer der Vorteile, wenn man Autor der Show ist. Wir selbst sind diejenigen, die bestimmen werden, wohin sie sich entwickeln wird», sagt Banderas in einem Interview mit SUR nach einer Pressevorführung von einigen Nummern der Show. Eine Entwicklung, die sie für die Produzenten «sehr aufregend» macht, weil sie zu einer 'Live-Show' wird, die «einen jedes Mal neu herausfordert».

Die Produzenten betonen die technische Komplexität von Imagine. «Ich habe das in sieben Tagen gemacht. Es ist technisch sehr schwierig, weil alles miteinander verbunden ist. Wenn man den Ton aufnimmt, muss man Ton, Video und Licht, alles zusammen aufnehmen», erklärt Banderas, der versichert, dass jede Änderung zusätzliche Stunden an Arbeit bedeutet. «Die Show ist so komplex, dass sie, wenn wir sie sehen, sehr einfach sein wird.»

Die beiden aus Málaga stammenden Produzenten wussten, dass die Premiere ihrer eigenen Produktion in Sohrlin den Stempel von ihnen beiden tragen musste. «Es wurde komplett hier produziert und hat viel mit dem Projekt zu tun. Bei der ersten Produktion war es sinnvoll, selbst mitzumachen», sagt Merlín. Eine Produktion, die, wie er erklärt, als Nährboden für Künstler dient, um sie bei großen Zirkusunternehmen bekannt zu machen. Imagine vereint Trapezkünstler, Akrobaten, Jongleure und Luftakrobaten mit Musikern und Tänzern.

Die Herausforderung für die Neuauflage von 'Imagine' besteht darin, das Publikum aus dem Zentrum in das Viertel La Misericordia zu locken. «Es wird von der Mundpropaganda der Leute abhängen, die kommen und sehen, dass das Sohrlin nicht nur ein Theater ist», sagt Banderas, der versichert, dass man drei oder vier Aufführungen gleichzeitig sowie Ausstellungen, immersive Shows und sogar Gastronomie anbieten will. «Die Menschen müssen die Möglichkeiten von Sohrlin kennenlernen, aber dazu muss es erst einmal funktionieren», sagt der Schauspieler, der weiß, dass dies Zeit braucht. «Plötzlich kommt man in eine Schule und taucht in das Imagine-Universum ein, das ist schon ein bisschen überraschend. Wir experimentieren auch damit, was wir als immersive Erfahrung bezeichnen», sagt Merlin.

Die immersive Erfahrung, von der Merlín spricht, ist im sensorischen und gastronomischen Bereich angesiedelt. Daran wird «in naher Zukunft» gearbeitet. «Wir werden ein aufwändiges Catering haben, denn Imagine ist auch ein gastronomisches Erlebnis», sagt Merlin. Die Produzenten sagen, dass für warme Speisen andere Genehmigungen erforderlich sind, aber sie schließen nicht aus, dass zu einem späteren Zeitpunkt Vereinbarungen mit den Restaurants von Banderas getroffen werden können.

'Imagine. El camino hacia los sueños' läuft mindestens bis zum 27. Juli. Ein Datum, das nicht endgültig ist. «Die Idee ist, zu verlängern, aber das hängt vom Publikum ab», bestätigt Banderas, der erklärt, dass man, wenn das Publikum nicht reagiert, darüber nachdenken muss, warum dies der Fall ist und was der nächste Schritt ist. «Aber wir werden nicht aufgeben», sagen die Produzenten. «Wir vertrauen den Medien, wir vertrauen den Plakaten, die wir in ganz Málaga aufhängen und wir vertrauen unseren sozialen Netzwerken. Wir haben keine andere Wahl». Nähere Information und Eintrittskarten auf https://sohrlin.com/.