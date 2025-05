Farah Atassi beschwört in ihrer Ausstellung in Málaga den «Geist von Picasso» herauf

PACO GRIÑÁN MÁLAGA. Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Man braucht nur den Raum zu betreten, um auf einen Blick zu verstehen, was der Grund für die neue Ausstellung des Museo Picasso Málaga (MPM), 'Genius Loci', ist. Auf der linken Seite befindet sich 'Seated Woman and Daisies' (Sitzende Frau und Gänseblümchen, 2024), eines der zwanzig großformatigen Werke, die Farah Atassi (Brüssel, 1981) in der Pinakothek im Palacio de los Condes de Buenavista ausstellt. Es handelt sich um das Porträt einer Frau, deren kubistisch inspirierten Züge sofort an die Gemälde des in Málaga geborenen Künstlers erinnern. Es steht neben einem anderen Werk, das fast ein Jahrzehnt früher entstanden ist, dem ''Pink Painting' (Rosa Gemälde, 2015), dem ältesten der ausgestellten Werke, das ebenfalls eine weibliche Figur zeigt, aber mit Picassos geometrischem Kubismus verwandt ist. Der Einfluss des Malers ist auf jeder Leinwand von Atassi, einer der aufstrebenden Künstlerinnen der zeitgenössischen europäischen Kunst, zu spüren. Atassi hat ihre eigene Sprache entwickelt, die auf der Kunstgeschichte basiert und den Geist des Künstlers heraufbeschwört, der dem Museum, das ihre neue Ausstellung beherbergt, seinen Namen gibt.

«In ihrem Werk können wir die Präsenz von Picasso in allen Gemälden spüren , womit Atassi zu einer Reflexion über die Einzigartigkeit der Kunst einlädt», erklärt die Kuratorin der Ausstellung, Marjolaine Lévy, die dieser Werkschau den präzisen Titel 'Genius Loci' gegeben hat, der sich in der römischen Mythologie auf den Schutzgeist eines Ortes bezieht. Unter dem Schutzmantel von Picasso debütiert die Belgierin Farah Atassi mit ihrer ersten Einzelausstellung in Spanien und wird zur jüngsten Künstlerin, der das Museum eine Einzelaustellung, mit einer Auswahl ihrer Werke voller Farbe, weiblicher Figuren und einem persönlichen Sinn für Szenografie und Inszenierung, widmet.

Eine expansive, visuelle Kunst voller Interpretationsmöglichkeiten, die paradoxerweise von einer Frau stammt, die nicht gerne redet und sich nicht gerne in der Öffentlichkeit zeigt. Eine von denen, die es vorzieht, ihre Bilder für sich sprechen zu lassen. Ohne die Förmlichkeiten der Pressekonferenz fühlt sich Atassi beim Rundgang durch die Räume, in denen ihre Werke ausgestellt sind, wohler. Hier ist etwa eine Nachstellung ihres Ateliers zu sehen. Dort erklärte sie in Begleitung des Mäzens und Schirmherrn des Museums, Bernard Picasso, des Direktors des MPM, Miguel López-Remiro, und des Abgeordneten für Kultur der Junta de Andalucía, Carlos García, dass sie schon immer «einen Faible für die räumliche Darstellung» hatte, zu dem sich seit 2015 ihr Interesse für den Kubismus und «die menschliche Figur, die Picasso als einen anderen Raum, einen körperlichen Raum, darstellte», gesellte.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Autorin im MPM ausstellt, denn sie gehörte zu den Künstlern, die für 'El eco de Picasso' ausgewählt wurden, eine der Ausstellungen, die 2023 anlässlich des 50-jährigen Todestages des in Málaga geborenen Künstlers und des 20. Geburtstages seines Museums in Málaga veranstaltet wurde. Diese Ausstellung befasste sich mit dem Einfluss des Autors von 'Guernica' auf die Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts, so dass 'Genius Loci' als 'Ableger' dieser Ausstellung betrachtet werden kann, die nicht nur den Einfluss von Picasso, sondern auch anderer Kubisten wie Fernand Léger und Georges Braque auf das Werk Atassis illustriert. Diese sind besonders in der 'El cabaret mecánico' betitelten Sektion, einer der vier thematischen Einheiten, in die die Ausstellung unterteilt ist, präsent.

Atassi kommt zudem mit der Unterstützung des Mäzens Bernard Picasso selbst ins MPM, denn die Galerie seiner Frau Almine Rech vertritt die belgische Künstlerin, die schon im Pariser Musée Picasso ausgestellt hat. «Wir sind mit Farahs Werk gut vertraut, das auch das Ausstellungsprogramm des Museums über Künstlerinnen und die Öffnung zum 21. Jahrhundert fortsetzt», sagte der Enkel des Malers in Anspielung auf die zeitgenössische portugiesische Künstlerin Paula Rego, die 2022 mit einer monografischen Ausstellung vertreten war.

'Genius Loci' beginnt mit der 'El taller' betitelten Sektion, in der die von Frauenfiguren bevölkerten Werke hervorstechen. In ihnen wird die Entwicklung von Atassis Räumen, in denen figurative Elemente mit abstrakten koexistieren und in denen geometrische Elemente eine zunehmende visuelle Präsenz gewinnen, deutlich. Wie die Kuratorin und die Autorin erläuterten, werden diese ruhenden Frauen in den Szenen der folgenden Abteilung der Ausstellung – 'El cabaret mecánico' – in Bewegung versetzt, bevor die Künstlerin die Innenräume in 'La Orilla' verlässt, wo die Strandszenen und die Badenden erneut an den mediterranen Picasso erinnern. Der Rundgang endet mit 'A través de la ventana', wo Innen- und Außenräume vereint werden, indem Ausblicke oder Gemälde im Bild auf Landschaften außerhalb des Raumes verweisen. Am Ende des Rundgangs ist eines der jüngsten Werke der Ausstellung stehen, 'Studio at Night' (2025), ein großformatiges, autobiografisches Werk, das eigens für diese Ausstellung angefertigt wurde und eine Frau zeigt, deren Kopf auf dem Arbeitstisch ruht. Die Kuratorin Marjolaine Lévy erläutert die symbolische Botschaft dieses Werkes: «Diese Figur reflektiert über die leeren Leinwände neben ihr, die die zukünftigen Gemälde sein werden. Sie steht für das Werk, das Farah bald malen wird». Wir werden sehen, ob auch sie von dem Geist Picassos beflügelt sein werden.