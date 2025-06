Flamenco: Provinzverwaltung von Málaga veranstaltet Aufführungen in Málaga, Vélez-Málaga, Carratraca und Benamocarra

SDA Málaga Donnerstag, 19. Juni 2025 Compartir

Die Bienal de Arte Flamenco de Málaga (eine Biennale ist eine alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung) die von der Provinzverwaltung von Málaga organisiert wird, bringt am Wochenende mehrere Aufführungen in mehrere Gemeinden der Provinz. Die erste Vorstellung findet am Donnerstag, 19. Juni, um 20 Uhr im Auditorium Edgar Neville (Calle Pacífico, 54) in Málaga statt.

Die Tänzerin Lucía Álvarez ‚La Piñona' wird zusammen mit dem Sänger Manuel Pajares, dem Gitarristen Ramón Amador, dem Perkussionisten Javier Rabadán und dem E-Bassisten Juanfe Pérez ‚Lucía en vivo' aufführen mit einer frischen Version des sogenannten Cante Jondo.

Am Freitag, 20. Juni, ab 22 Uhr im Auditorium San Cristóbal in Vélez-Málaga, werden Rubén Lara, Javi Merino und Martín Veredas einen „mediterranen Tanz« präsentieren, der von dem legendären Konzert von John McLaughlin, Al Di Meola und Paco de Lucía am 6. Dezember 1980 im Warfield Theatre in San Francisco inspiriert ist.

Der Flamenco-Gitarrist Rubén Lara hat sich zu diesem Anlass mit zwei seiner erfahrensten Kollegen, Javier Merino und Martín Veredas, zusammengetan, um die sieben anthologischen Themen neu zu interpretieren, die die Kraft des Cerro de San Cristóbal aufgreifen werden, um den Göttern der Musik, die sie hervorgebracht haben, dieses Opfer zu bringen.

Am Samstag, 21. Juni, um 22 Uhr, in der Stierkampfarena von Carratraca, und am Sonntag, 22. Juni, um 22 Uhr, im Amphitheater des überdachten Pavillons von Benamocarra, wird die Flamenco-Truppe des Flamenco-Tänzers José Lucena ‚Madre mar' mit Paloma Campos, Rocío Romero und Laura Santiago (Tanz), Tania Ortega und Curro Cueto (Gesang), Bonela Chico (Gitarre), Borja Fernández (Percussion) und Juanca Carranque (Klavier) aufführen. Lucena nutzt das Meer als Quelle der Inspiration, des Ausdrucks und als Lebensgrundlage. Das Programm umfasst die Stilrichtungen Seguiriyas, Jabegote und Rondeña, Caña, Tangos de La Repompa. Bulerías und Alegrías.