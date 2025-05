La Fura del Baus beginnt die Tournee von 'SONS' in Málaga

Beatrice Lavalle Málaga Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Bis zum 1. Juni wird die für ihre innovativen und spektakulären Inszenierungen bekannte katalanische Theatergruppe La Fura dels Baus in Málaga ihr neues Werk 'SONS' (Ser o no ser) zeigen. Wie gewohnt steigt das Ensemble mit dieser Neuinterpretation von Shakespears 'Hamlet' in die Abgründe der menschlichen Seele hinab. Das Werk, wird aufgrund seines ungewöhnlichen Formates, bei dem der Zuschauer mitten im Geschehen steht, im Probesaal des Cervantes-Theaters aufgeführt.

Bodegueros 38. Bis 1. Juni, jeweils um 20 Uhr. Die Eintrittskarten kosten 48 Euro und sind am Kassenschalter des Cervantes-Theaters (C/Ramos Marín) sowie auf der Website www.unientradas.es erhältlich.