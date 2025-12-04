Krippen, Zambombás und Musik: Fast 100 Aktivitäten, um Weihnachten in Málaga zu feiern

Vorstellung der Aktivitäten mit den Künstlern, die an Weihnachten auftreten.

Krippen, Zambombás, Live-Auftritte... Málaga bietet fast hundert Aktivitäten, um Weihnachten in der Provinzhauptstadt zu feiern. Das diesjährige Programm umfasst Musikshows, Hirtenlieder, Kinderfeste und Verdiales bis zum 6. Januar.

Die Stadträtin für Feste, Teresa Porras, hat am Mittwoch das Veranstaltungsprogramm zusammen mit einigen der Künstler vorgestellt, die während der Feierlichkeiten auftreten werden. Bevor sie auf ein schönes Weihnachtsfest anstieß, sagte sie, dass es sich um „ein mit viel Liebe gestaltetes Programm für alle Altersgruppen« handele und dass das Hauptziel darin bestehe, „den lokalen Handel zu beleben, unsere Traditionen zu teilen, unseren Künstlern eine Bühne zu bieten und Räume der Begegnung zu schaffen, in denen alle Menschen gemeinsam Spaß haben können«.

Zu den verschiedenen Aktivitäten gehört insbesondere die Veranstaltungsreihe „La Navidad llega a la Alameda« (Weihnachten kommt in die Alameda), die für den 6., 7. und 8. Dezember geplant ist und Auftritte von Raúl Palomo, Ángeles de Trapo und Macarena Albarracín, die Pastorales von Isabel López Mayorga, Los Prados und Amigos del Beta umfasst, die ab dem 10. Dezember an verschiedenen Orten im historischen Zentrum zu sehen sein werden, oder die Zambombas, die für den 12., 13., 17., 18. und 19. Dezember geplant sind.

Außerdem gibt die städtische Musikkapelle am Nachmittag des 14. Dezembers ihr 30. Sonderkonzert in der Kirche Los Mártires. Vom 20. bis 29. Dezember findet auf der Plaza de la Constitución die Konzertreihe „Música en Navidad« (Musik zu Weihnachten) statt.

Was die Aktivitäten für die Kleinsten angeht, so findet am 19. und 20. Dezember eine theatralische Erzählung von Andersen statt, die von der Theatergruppe Eventos con Historia aufgeführt wird, sowie eine große Kinderparty am 22. Dezember auf der Plaza Enrique García Herrera mit dem Puppentheater Peneque der Theatergruppe Miguel Pino.

Zudem kehren die riesigen Heiligen Drei Könige ins Zentrum zurück. Melchor kann in der Calle Alcazabilla besucht werden, Gaspar befindet sich auf der Plaza Félix Sáenz und Baltasar in der Calle Compañía. Ihre Majestäten tragen Kleidung aus Chenille-Stoffen und Mäntel aus feuerfestem Samt. Ihre Köpfe sind aus Gips geformt und sie tragen Kronen, die mit Goldlamé-Stoff und Perlen besetzt.

Krippenführer

Der Krippenführer umfasst dieses Jahr insgesamt 73 Mysterien. Es wurde eine Faltbroschüre mit einer Liste der Krippen und einem Plan mit den Nummern der einzelnen Krippen herausgegeben. Gleichzeitig kann dieser Führer über den folgenden Link auf der Website der Stadt eingesehen werden: https://belenes.malaga.eu.

Es handelt sich um einen nützlichen Führer für alle Bürger, die eine Route zu den verschiedenen Mysterien der Stadt unternehmen möchten. Darin sind Krippen verschiedener Einrichtungen und Vereinigungen aufgeführt, von Bruderschaften der Karwoche bis hin zu Geschäften der Stadt. Der gedruckte Führer enthält die Öffnungszeiten, zu denen die verschiedenen Krippen besichtigt werden können.

Vollständiges Programm

Licht- und Tonvorführungen in der Calle Larios. Bis 4. Januar (außer 24. und 31. Dezember) um 18.30, 20.30 und 22 Uhr.

Videomapping der Kathedrale Málaga. Vorführungen finden bis zum 4. Januar statt (außer am 24. und 31. Dezember), um 19, 20.30 und 22 Uhr in der Calle Molina Lario zu sehen.

Botanischer Garten. Alice Weihnachtsshow, bis 6. Januar von 18.30 bis 22.30 Uhr. Kartenverkauf: surentradas.com; www.lucesdelaconcepcion.es

Städtisches Krippenspiel im Innenhof des Rathauses. Eingeweiht am 5. Dezember. Geöffnet von 10 Uhr bis 14 Uhr und von 17 Uhr bis 21 Uhr.

Ciclo La Navidad llega a La Alameda. Raúl Palomo mit 'La Navidad que siento' (6. Dezember), Ángeles de Trapo mit 'Mrs. Scrooge' (7. Dezember) und Macarena Albarracín mit 'Siempre que sea Navidad' (8. Dezember). Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr.

Treffen der Verdiales. Am 14. Dezember im Bürgerzentrum «Parque Artesanal» in Puerto de la Torre ab 12 Uhr.

Zambombás im Historischen Zentrum. La Boterita (12. Dezember) und Hermanas Alarcón (13. Dezember) auf der Plaza de Félix Sáenz, Blanca Trillo (17. Dezember) auf der Plaza de la Merced, Virginia Gámez (18. Dezember) und Encarni Navarro (19. Dezember) in der Calle Tomás Heredia. Alle diese Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.

Pastorales (Weihnachtslieder) im Zentrum. Isabel López Mayorga (10. und 11. Dezember) und Los Prados (17. und 18. Dezember) in der Calle San Juan, Plaza Félix Sáenz, Calle Nueva und Plaza de las Flores; und Amigos del Beta (19. und 20. Dezember) in der Plaza de Uncibay, Calle Granada, Plaza del Carbón, Molina Lario und Plaza del Obispo. Von 18 bis 20 Uhr.

Konzert der städtischen Musikkapelle. Lourdes Benítez (Sopran) und Leitung von Francisco Miguel Haro Sánchez.

Konzertreihe Música en Navidad auf der Plaza de la Constitución. Städtische Musikkapelle Málaga und und Miguel Astorga (20. Dezember), Zambombá Los de Siempre und Celia López (21. Dezember), Zambombá Antonio de Verónica und Orchesterprojekt Promúsica (22. Dezember), Panda Jotrón y Lomillas und Zambombá Rocío Alba (23. Dezember), Málaga Brass Band und Zambombá Hermanos Ortigosa (25. Dezember), Enaguas por Navidad und Zambombá Antonio Soto (26. Dezember), Jazzschule und Zambombá Isabel Guerrero (27. Dezember), María Cortés und Zambombá Familia Ballesteros (28. Dezember) und Gospel It und Ángeles de trapo (29. Dezember)

Theatralische Aufführungen. Am 19. und 20. Dezember von Eventos con Historia. Aufführungen um 19 und 19.30 Uhr. Anmeldung erforderlich unter info@eventosconhistoria.com

Weihnachtsliederwettbewerb 'Memorial Paqui Montes' am 21. Dezember um 19 Uhr im Cervantes-Theater. Zuvor, um 17 Uhr, findet eine Parade statt. Organisiert von der Federación Malagueña de Peñas.

Großes Kinderfest. Am 22. Dezember wird auf dem Platz Camas von 19 bis 20 Uhr das Puppentheater Peneque von Miguel Pino auftreten.

Fiesta Mayor de Verdiales. Am Sonntag, 28. Dezember ab 12 Uhr im Auditorio Parque Andrés Jiménez Díaz in Puerto de la Torre.

Silvester. Am 31. Dezember auf der Plaza de la Constitución mit Glückstrauben, Kotillon und Tanz mit dem Orchester Señor Mirinda.

Abgesandter und königlicher Postbote. Auf der Plaza de la Constitución am 2., 3. und 4. Januar, von 19 bis 20 Uhr.

Königlicher Herald. Er wird die Briefe der Kinder im alten Hospital de San Julián abholen. Die Veranstaltung beginnt am 2. Januar, nach der Abfahrt von der Alcazaba um 17:30 Uhr. Route: Alcazabilla, Zisterne, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Ángel. Luis de Velázquez, Santa Lucía, Comedias, Nosquera.

Unzug der Heiligen Drei Könige. Am 5. Januar um 18 Uhr vor dem Rathaus. Ihre Majestäten werden eine halbe Stunde zuvor im Rathaus eintreffen. Am Ende gibt es eine Opfergabe Ihrer Majestäten und eine lebende Epiphanie von Eventos con Historia auf der Treppe der Kathedrale sowie ein Konzert des Chors Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.