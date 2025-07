«Sun and Thunder Festival Fuengirola» - Mehr als 40 Bands der unterschiedlichsten Stilrichtungen des Heavy Metal

Enrique Miranda/SDA Fuengirola Montag, 14. Juli 2025 Compartir

Das wichtigste Groß-Event für Heavy Metal an der Costa del Sol heißt Sun and Thunder Metal Beach und findet vom 17. bis 19. Juli in Fuengirola statt, direkt am Strand, mit zwei Bühnen (der Hauptbühne im Marenostrum und einer weiteren im Castillo Sohail) und mit allem, was nötig ist, um den Komfort des Publikums zu gewährleisten: Parkplätze, Shuttlebusse, Campingbereich.

Das Line-up enthält einige sehr attraktive Bands, die nicht oft oder noch gar nicht in Südspanien aufgetreten sind. Die Headliner sind die deutsche Thrash-Metal-Bands Kreator und Tankard, die deutsche Power-Metal-Band Accept, die englische Gothic-Metal-Band Paradise Lost, die Kalifornier W.A.S.P., die allesamt auf eine vier Jahrzehnte lange Karriere zurückblicken können. Ebenfalls erwähnenswert ist die Anwesenheit der schwedischen Band Opeth und der schon seit mehr als 50 Jahren existierenden Gruppe Uriah Heep die am Samstag auftreten. Insgesamt treten mehr als 40 Bands der verschiedensten Stilrichtungen des Heavy Metal und Hard Rock auf, und die Eintrittspreise beginnen bei 153 Euro.

Wird Sun&Thunder im Jahr 2025 erfolgreich sein? Die bisherigen Erfahrungen mit ähnlichen Festivals an der Costa del Sol waren nicht sehr positiv. Im Jahr 2019 wurde «Rock the Coast» ins Leben gerufen, ebenfalls im Marenostrum und im Sohail Castle in Fuengirola, mit den Scorpions, Europe und Rainbow als Hauptattraktionen. Der Plan war ehrgeizig und schien eine Zukunft zu haben, aber die erste Ausgabe wurde die letzte. Im Jahr 2020 kündigten die Organisatoren an, dass es keine zweite Ausgabe geben würde: «Das Marenostrum ist ein wunderbarer Veranstaltungsort, aber das Konzept selbst als Konzertreihe lässt keinen Raum für die Entwicklung eines Festivals mit den Eigenschaften von Rock The Coast».

Im selben Jahr, 2020, wurde «Metal Paradise» durch den Zusammenschluss von drei Veranstaltern mit Erfahrung in Rockfestivals ins Leben gerufen: The Music Republic, Bring the Noise und Metrópoli. Die Verpflichtung der Amerikaner Slipknot, einer der wichtigsten Bands des Genres, die in den letzten Jahren immer mehr Zulauf hatte, versprach ein großartiges Erlebnis, wieder in Fuengirola. Doch dann kam die Coronavirus-Pandemie, Slipknot sagten ihre Tournee komplett ab und das Festival in Málaga stand ohne Headliner und ohne die Möglichkeit eines Ersatzes da.

Im Jahr 2021 war das «Metal Paradise» endlich Realität, mit Masken und Antigentest , mit Kreator, Eluveitie oder Jinjer unter den gebuchten Bands. Aber auch hier war die Freude des «Heavy»-Publikums nur von kurzer Dauer, denn auch die zweite Ausgabe von «Metal Paradise» wurde abgesagt und Bands wie Helloween, Sabaton oder In Flames, die angekündigt waren, kamen nicht nach Málaga . «Die Produktionskosten für diese Art von Veranstaltungen sind auf ein noch nie dagewesenes Niveau gestiegen, es fehlt an Personal und schließlich war die Resonanz des Publikums begrenzt», erklärte die Organisation.

Informationen und Eintrittskarten gibt es unter https://sunandthunderfest.com/