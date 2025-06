Besorgnis über eine Pilzkrankheit in den Weinbergen der Axarquia

Eugenio Cabezas Almáchar/El Borge Donnerstag, 5. Juni 2025 Compartir

Mikroskopisch klein, aber mit einer Zerstörungskraft, die Tausende von Tonnen Muskatellertrauben vernichten kann. Es handelt sich um den «Mehltau» (plasmopara vitícola), eine Krankheit, die nach einigen Jahren der Ruhe aufgrund der extremen Trockenheit, die die Provinz in diesem außerordentlich feuchten Jahr 2025 heimgesucht hat, auf den seit Jahrhunderten mit Muskatellertrauben bepflanzten Steilhängen in der Axarquia-Region wieder aufgetaucht ist. Zurzeit gibt es keine genauen Angaben über die territoriale Ausdehnung, aber in den Weingütern, in denen sie entdeckt wurde, wird der Produktionsrückgang auf 80 Prozent geschätzt.

Es ist kein Phänomen, das nur in der östlichen Region von Málaga auftritt. In den letzten Tagen ist der Mehltau-Pilz in großen Weinanbaugebieten in verschiedenen Teilen Spaniens entdeckt worden. Das Problem tritt immer wieder in Gebieten mit einer langen Weinbautradition auf, wie z. B. in der Region Kastilien-La Mancha und anderen Teilen Andalusiens.

Es handelt sich um einen leider sehr bekannten Pilz, der die Reben, insbesondere die sich bildenden Trauben und die Blätter, befällt. In diesem Jahr haben die ergiebigen Regenfälle im März und April und die hohen Temperaturen den Pilz besonders stark verbreitet. Angesichts dieser Situation bitten die Landwirte und die Gemeinden die Behörden um Hilfe. Auch die Landwirte in der Axarquia-Region sind besorgt, da sie beobachten, wie sich der Mehltau in ihren Weinbergen ausbreitet.

Die Bürgermeister von Almáchar und El Borge, Antonio Yuste bzw. Raúl Vallejo, beide PSOE, haben am vergangenen Dienstag einen der vom Mehltau befallenen Gebiete besucht, um sich selbst ein Bild von den Schäden zu machen, die diese Krankheit in den Weinbergen verursacht, die seit April 2018 von der Unesco als wichtiges System des landwirtschaftlichen Welterbes (SIPAM) erklärt wurden. Sie wurden von den Vorsitzenden der lokalen Sultaninen-Genossenschaften, dem Generalsekretär des Kleinbauernverbands (UPA) und mehreren Technikern begleitet, um die Situation der Weinberge zu analysieren.

«Ein sehr harter Schlag»

Die Landwirte schätzen, dass sie in einigen Fällen bis zu 80 Prozent der Ernte verlieren könnten. «Das ist ein harter Schlag für viele Familien, die auf dem Land leben und das ganze Jahr über mit Mühe und Hingabe arbeiten», erklärten die Gemeindevorsteher in den sozialen Netzwerken. «Von den Gemeinderäten, den Genossenschaften und der UPA werden wir alle Verwaltungen um dringende Hilfe bitten. Unsere Landwirte dürfen in dieser schwierigen Zeit nicht allein sein», fügten sie in einer Veröffentlichung in den sozialen Netzwerken hinzu und bekundeten ihre «volle Unterstützung» für die betroffenen Landwirte.

.Für den Bürgermeister von Almáchar ist die Situation «viel schlimmer, als wir ursprünglich dachten». «Es gibt Bauernhöfe wie den, den wir besucht haben, die im September nicht ernten können, alles ist verloren», erklärte Yuste gegenüber dem Radiosender Cadena Ser Axarquía.

Der Bürgermeisetr von Almáchar wies darauf hin, dass Techniker der andalusischen Regionalregierung zugesagt haben, das Gebiet zu besuchen, um den Schädling zu untersuchen, «der mehrere Jahre in den Weinbergen verbleiben kann, bis es den Landwirten gelingt, ihn mit teuren chemischen Behandlungen loszuwerden. Sie befürchten jedoch, dass er in den Wurzeln der Rebstöcke verbleibt und diese auch in den kommenden Jahren befallen wird».

Die letzte Episode der Ausbreitung dieser Pilzplage wurde im Jahr 2011 verzeichnet und fiel ebenfalls mit dem außergewöhnlich feuchten Jahr 2010 zusammen, als der Stausee La Viñuela volllief und im Mai 2011 Wasser ablassen musste. Dies geschah dann erneut im November 2012.