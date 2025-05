Rathaus von Vélez setzt über 140 Straßen instand

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Sonntag, 25. Mai 2025 Compartir

Die starken Regenfälle der letzten Monate haben an zahlreichen Straßen auf dem Gemeindegebiet von Vélez-Málaga erhebliche Schäden verursacht. Das Rathaus arbeitet mit Hochdruck an der Instandsetzung dieser Straßen und zog am Mittwoch eine Bilanz der wichtigsten Maßnahmen. Mehr als 140 Straßen wurden in einem Netz von insgesamt 400 Kilometern instand gesetzt.

Die Stadträtin für Landwirtschaft, Jesús María Claros (PP), präsentierte am Mittwoch in Begleitung von Anwohnern, die in dieser Gegend ein Grundstück besitzen, den Abschluss des letzten dieser städtischen Eingriffe, der in der Straße zur Burg durchgeführt wurde. «Es handelte sich um eine Aktion in einer Umgebung, die ständig von Passanten und Fahrzeugen frequentiert wird, was auch zu einer Abnutzung der Straße geführt hat. Dank der operativen Dienste der Stadt konnten die Mängel in diesem Gebiet nun behoben werden», so Claros. Die Stadträtin erläuterte, dass die umfassende Maßnahme auf einer Fläche von 613 Quadratmetern durchgeführt wurde und im Wesentlichen «den Straßenbelag betraf, der sich in einem sehr schlechten Zustand befand». Dabei betonte Claros die «großartige Zusammenarbeit» mit den Anliegern bei der Instandsetzung der Fahrbahn. «Sie haben sich im Vorfeld der Arbeiten daran beteiligt, zusammen mit den Technikern die am stärksten in Mitleidenschaft gezogenen Bereiche zu ermitteln. Wir haben dann die entsprechenden Verfahren zur Durchführung der Reparaturen eingeleitet», erklärte die Stadträtin. Der Gesamtbetrag für diese Maßnahme beläuft sich auf 16.290 Euro.

«Wir haben ein offenes Ohr»

Claros bekräftigte: «Wir stellen der Bevölkerung alle unsere Ressourcen zur Verfügung und haben ein offenes Ohr, um Lösungen für alle Probleme zu finden. Wir sind uns bewusst, dass wir mehr als 400 Kilometer ländliche Straßen und Wege in unserer Gemeinde haben. Gerade deshalb wenden wir uns an unsere Anwohner, damit sie uns helfen, uns auf die Wege zu fokussieren, die in schlechtem Zustand sind, und dann innerhalb der bürokratischen Anforderungen intervenieren zu können».

Bei ihrem Besuch wurde die Stadträtin von Anwohnern begleitet, die sich beim Rathaus für die Arbeiten an einer Straße bedankten, die das Rückgrat eines wichtigen Viertels der Gemeinde bildet. Die Arbeiten an der Fahrbahn der 'Fortaleza' ergänzen ein strategisches Programm des Rathauses, das die Instandsetzung und Sanierung zahlreicher Landstraßen in der Gemeinde ermöglicht hat. Konkret wurden mehr als 140 Maßnahmen durchgeführt.

Die Stadtverwaltung von Vélez-Málaga hat in den fast zwei Jahren der Legislaturperiode zahlreiche Landwege verbessert, unter anderem Las Cabrillas und Las Casillas (Vélez-Málaga), Cortijada Los Padillas (Almayate), La Coronada (Mezquitilla) oder Pata Secas (Chilches).