Arbeiten zur verstärkten Nutzung von aufbereitetem Wasser in der Axarquía schreiten voran

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 7. Oktober 2025

Trotz des positiven hydrologischen Jahres, das am 30. September abschloss, das den Reserven der Stauseen der Provinz eine echte Erleichterung brachte und eine fünfjährige Dürreperiode beendete, ist das aufbereitete Wasser weiterhin eine Lebensader für den Mango- und Avocadoanbau in der Axarquía. Die vorhandenen Infrastrukturen ermöglichen es jedoch noch nicht, alle der mehr als 6.600 Hektar Anbauflächen des sogenannten Plan Guaro zu erreichen.

Um die Verfügbarkeit dieser Ressourcen weiter zu erhöhen und sie für die Sommersaison speichern zu können, hat die Junta de Andalucía seit Anfang dieses Jahres 17,6 Millionen Euro in den Bau von zwei neuen Speicherbecken investiert, die etwa 0,25 Millionen Kubikmeter speichern können. Die Initiative, deren Ausführung sich in einem fortgeschrittenen Stadium befindet, wurde von den mehr als 2.000 in der Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro zusammengeschlossenen Landwirten konzipiert, die am rechten Ufer des Río Vélez rund 3.000 Hektar subtropische Anbauflächen besitzen. Die Arbeiten werden von der öffentlichen Gesellschaft Tragsa des Landwirtschaftsministeriums im Rahmen eines Verwaltungsvertrags durchgeführt.

Für den Anschluss der Speicherbecken an die Wasserversorgungsnetze werden Rohrleitungen verlegt

Der Präsident dieser Landwirtschaftsorganisation, José Campos, erklärte gegenüber SUR, dass die beiden Stauseen bereits seit einigen Monaten im Bau sind, einer mit einem Fassungsvermögen von etwa 100.000 Kubikmetern im Bereich des Capitán-Bachs in Cerro de la Encina und der andere in der Gegend von Benajarafe mit einem Fassungsvermögen von weiteren 150.000 Kubikmetern. Darüber hinaus werden zwei Rohrleitungen gebaut, um die Speicherbecken mit den Verteilungsnetzen für die Bewässerung zu verbinden, eine mit einer Länge von 1,5 Kilometern, die andere mit einer Länge von 2,2 Kilometern. Die Investitionen in diese ergänzenden Infrastrukturen belaufen sich auf 543.100 Euro.

Ursprünglich sollten die beiden Wasserspeicher bereits im Sommer fertiggestellt werden, doch sie befinden sich noch im Bau. Sie sollen Anfang nächsten Jahres fertig sein und zur nächsten Sommersaison im Jahr 2026 in Betrieb genommen werden. Campos wies darauf hin, dass die Speicherbecken aufgrund ihrer unzureichenden Kapazität nicht in der Lage sind, das gesamte von den Kläranlagen in der Axarquía und Peñón del Cuervo in der Stadt Málaga aufbereitete Wasser aufzunehmen.

Tertiäre Systeme

Die Tertiärsysteme in Rincón de la Victoria stehen seit Mitte 2023 zur Verfügung, in Vélez-Málaga sind sie seit November 2021 in Betrieb. In der Station in der Hauptstadt wurde der Pumpbetrieb im Sommer 2024 aufgenommen. «Wir haben Probleme mit dem Abpumpen und vor allem mit dem Salzgehalt in der Kläranlage von Vélez-Málaga. Hinzu kommt, dass bei einsetzendem Regen keine Bewässerung mehr nötig ist und wir keine Reservoirs haben, um das regenerierte Wasser zu speichern», so Campos.

Der Präsident der Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro wies darauf hin, dass die Axarquía nur 61 Prozent des wiedergewonnenen Wassers nutzen kann, das in den vier von Axaragua betriebenen Kläranlagen produziert wird. «Die Anlage von Vélez-Málaga sollte bis zu 5,2 Millionen Kubikmeter Wasser liefern, aber wir haben nur 3,6 Millionen geschafft«, erklärte Campos, der die strategische Bedeutung der beiden neuen Speicherbecken hervorhob. Da größte, das derzeit am rechten Ufer des Plan Guaro existiert, befindet sich in der Gegend von La Crujía, unterhalb der buddhistischen Stupa von Vélez-Málaga, und hat ein Fassungsvermögen von 100.000 Kubikmetern.

«Diese Arbeiten sind eine Fortsetzung der Arbeiten zur Förderung des aufbereiteten Wassers aus Peñón del Cuervo» Fernández Fernández Regionaler Beauftragter des Ministeriums für Landwirtschaft

Der regionale Beauftragte des Ministeriums für Landwirtschaft, Fernández Fernández, erklärte gegenüber SUR, dass diese Investition in Höhe von 17,6 Millionen Euro eine Fortsetzung der Arbeiten ist, die durchgeführt wurden, um das wiedergewonnene Wasser von Peñón del Cuervo zum rechten Ufer des Plan Guaro in Almayate zu leiten. Insgesamt belaufen sich diese Arbeiten, die zwischen 2022 und 2024 ausgeführt wurden, auf mehr als 42 Millionen Euro (15 Millionen für den Abschnitt von Rincón de la Victoria und 27 Millionen für den Abschnitt von der Hauptstadt Málaga bis zur Gemeinde Rincón de la Victoria).

Das linke Ufer des Guaro-Plans, von Vélez bis Torrox, fordert weiterhin den Zugang zu regeneriertem Wasser aus den Kläranlagen für seine subtropischen Landwirtschaftsbetriebe und Gewächshauskulturen. Der Zentralrat der Nutzer der östlichen Region, in dem 25 Gemeinden mit 2.500 Hektar Anbaufläche und fast 40 Prozent der zu bewässernden Fläche zusammengeschlossen sind, schätzt die erforderlichen Investitionen auf 30 Millionen Euro, um Zugang zu den Ressourcen der Kläranlagen von Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria und Peñón del Cuervo zu erhalten, wozu eine 20 Kilometer lange Leitung gebaut werden soll.