Axarquía will mit neuem Webportal den Tourismus weiter stärken

Die Axarquía ist eine sehr abwechslungsreiche Region, die Meer und Berge vereint. Von der Küste bis zum höchsten Gipfel der Provinz, dem 2.069 Meter hohen La Maroma, sind es Luftlinie nur 20 Kilometer. Genauso kontrastreich sind auch die 31 Gemeinden - von dicht besiedelten Küstenorten bis zu so kleinen Ortschaften wie Salares mit rund 200 Einwohnern. Deshalb wächst die touristische Anziehungskraft der östlichen Region.

Um die Axarquía weiter zu fördern, haben der Präsident des Gemeindeverbands Axarquía, Jorge Martín, der Verantwortliche für Tourismus, Jesús Pérez Atencia, die Präsidentin von Ceder Axarquia, Meritxel Vizuete, und die Generaldirektorin von MK Acción, Blanca Sánchez, das neue Tourismusportal der Axarquía vorgestellt, das unter www.turismoaxarquiacostadelsol.com zugänglich ist.

«Es ist das erste Portal mit touristischen Informationen aus der Region, das vom Gemeindeverband stammt», sagte Martin. «In erster Linie wollten wir das touristische Angebot aller Gemeinden in einem einzigen Portal zusammenführen, das von einer Verwaltung und von den Rathäusern gefördert wird.

«In diese regionale Förderung haben wir auch das in jeder Gemeinde vorhandene Gefüge an Unternehmen integriert. Von Hotels, Herbergen, Campingplätzen und Restaurants bis hin zu Handwerksbetrieben, Aktivtourismus, Reiseführern oder Weingütern, um nur einige zu nennen», betonte Martín in einer Pressemitteilung. «Ziel ist es, das touristische Erlebnis zu verbessern, indem wir uns an die neuen Bedürfnisse und Gewohnheiten der Reisenden anpassen, und sie auf Knopfdruck digitale Informationen erhalten», so das Oberhaupt des Gemeindeverbands.

«Außerdem wird die Website ständig mit den von den Rathäusern bereitgestellten Informationen über Veranstaltungen, Festivals, Ausstellungen, den Zustand der Strände und vieles mehr aktualisiert». Für die Entwicklulng der dynamischen Website, die von CEDER finanziert wurde, zeichnet das Unternehmen MK Acción verantwortlich.

Jesús Pérez Atencia definierte die Website als «ein Portal, das das Beste unserer Region hervorhebt». An dem Projekt haben neben den Verwaltungen auch die 31 Gemeinden der Axarquía «aktiv mitgewirkt», sowie bedeutende Gruppen und Verbände, darunter CEDER-Axarquía, der Verband der Hoteliers der Costa del Sol, der Unternehmerverband Axarquía-Costa del Sol, die Provinzregierung von Málaga und die Junta de Andalucía.

«Die dynamische und leicht zugängliche Website enthält Informationen über fünf mit dem 'Q' für Tourismusqualität zertifizierte Routen sowie spezielle Rubriken für Gastronomie, Kultur, Golf, Tourismus im Hinterland, das SIPAM-System, uralte Olivenbäume, Weinkellereien, Strände, Museen, interaktive Karten, Fremdenverkehrsämter und Broschüren zum Herunterladen», fasste Atencia zusammen. Neu an diesem Portal ist auch, dass alle Ressourcen geolokalisierbar sind, was es dem Nutzer ermöglicht, über Google Maps direkt auf den genauen Standort zuzugreifen.

Ein intelligenter Routenplaner ermöglicht es zudem, personalisierte Routen mit Empfehlungen zu Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten nach dem individuellen Profil des Besuchers zu erstellen. Das neue Webportal ist in fünf Sprachen verfügbar: Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch.

«Die Website bietet eine vollständige und professionelle Vision des gesamten Gebiets. Es ist uns gelungen, die Marke Axarquía-Costa del Sol zu positionieren, indem wir sowohl die Küstenstädte als auch die Gemeinden im Hinterland, einige mit weniger als 2.000 Einwohnern, integriert haben», sagte die Präsidentin von Ceder, Meritxel Vizuete.

Wie Vizuete mitteilte, beinhaltet das Webportal auch die Naturparks und Schutzgebiete, das kulturelle Erbe, Ausstellungsräume, Aktivtourismus und lokale Gastronomie. Ferner hat man Zugriff auf die «App» Gecor Turismo Axarquía Costa del Sol, auf die QR-Codes der Gemeinden und auf die Webseiten der touristischen Qualität Sicted und des Axarquía Film Office.

Darüber hinaus wird in der Rubrik «Dienstleistungen» das gesamte touristische Angebot an Unterkünften, Restaurants, Weinkellereien, Führern oder lokalem Kunsthandwerk beleuchtet.

Die Website wurde vollständig von CEDER finanziert und kostete 14.487 Euro

Abschließend erinnerte die Präsidentin von Ceder daran, dass die neue Website vollständig von dieser regionalen Einrichtung finanziert wurde und 14.487 Euro gekostet hat.