Die Stiftung María Zambrano möchte das Erbe der Denkerin zum Kulturgut erklären lassen

EUGENIO CABEZAS VÉLEZ-MÁLAGA. Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Die Stiftung María Zambrano macht weiterhin Fortschritte bei der Arbeit zur Bewahrung und Förderung des Werkes einer der großen intellektuellen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Bei der letzten Sitzung des Stiftungsrats wurde das Budget für das Haushaltsjahr 2025 einstimmig verabschiedet, ebenso wie ein umfangreiches Programm von Aktivitäten, mit denen die Organisation einen lebendigen Raum für Kreation, Reflexion und Kultur schafft.

Eine der wichtigsten Vereinbarungen war der endgültige Impuls, das dokumentarische und bibliografische Erbe von María Zambrano zum Kulturgut (BIC) zu erklären. Wie der Präsident der Stiftung und Bürgermeister von Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, in einer Pressemeldung hervorhob, stellt dieser lang gehegte Wunsch «ein Vorher und Nachher in der Anerkennung dieses wertvollen geistigen Erbes dar». «Es ist eine enorme Verantwortung und zugleich ein Privileg, sich für den Erhalt eines Erbes einsetzen zu können, das nicht nur Vélez-Málaga, sondern der ganzen Welt gehört», sagte Lupiáñez. «Den Weg für die Erklärung zum Kulturgut zu ebnen ist auch ein Akt der Gerechtigkeit gegenüber der Figur María Zambrano, deren Stimme weiterhin notwendig, klar und zutiefst menschlich ist», fügte er hinzu.

Zu den wichtigsten Initiativen des neuen Programms gehören der für Juli geplante Kurs 'María Zambrano: neue Gefahren, neue Lesarten' sowie die Gründung der Sozialen Beobachtungsstelle María Zambrano im Dezember, die dazu dienen soll, kritisches Denken angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit zu fördern. Das Programm sieht auch die vollständige Digitalisierung der archivierten Manuskripte mit mehr als 15.000 unveröffentlichten Bildern vor, «ein grundlegender Schritt für die Erhaltung und Verbreitung ihres Werks im akademischen und wissenschaftlichen Bereich».

Zudem wird die Stiftung die Bände I und II des Gesamtwerks neu auflegen und dank eines Abkommens mit dem Verlag Galaxia Gutenberg Band V veröffentlichen. Ferner wird mit der Übersetzung von 'Das Grab der Antigone' und einer mehrsprachigen Version der offiziellen Website die Internationalisierung des Werkes der Philosophin vorangetrieben. Die globale Dimension von Zambranos Erbe spiegelt sich auch in der Teilnahme der Stiftung am 1. Internationalen Kongress 'Puerto Rico y España' wider, ebenso wie in der Durchführung eines virtuellen Seminars und einer thematischen Tagung, die die Beziehung zwischen Flamenco und Philosophie erforscht und «Philosophie und Kunst in einem tiefgreifenden Dialog vereint», so die Stiftung.

Darüber hinaus umfasst das Programm Ehrungen, Ausstellungen, Filmzyklen, Konzerte, Veröffentlichungen, Forschungsstipendien und akademische Kooperationen. «Wir bauen eine Stiftung auf, die sich nicht darauf beschränkt, ein Erbe zu bewahren, sondern es lebendig, aktiv und im Dialog mit unserer Zeit hält. María Zambrano hat uns gelehrt, dass philosophisches Verständnis ein Weg zur Wahrheit sein kann. Mit diesem Programm setzen wir diesen Weg fort und sind stolz darauf, dass sie hier, in Vélez-Málaga, geboren wurde», schloss der Ratsherr.