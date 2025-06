Hundesstaffel hilft Rettungsschwimmern in diesem Sommer in Torrox

Eugenio Cabezas Torrox Donnerstag, 19. Juni 2025 Compartir

Miguel Sánchez-Merenciano aus Albacete ist 45 Jahre alt und seit fast drei Jahrzehnten von Hunden umgeben. Als professioneller Hundetrainer, Techniker und Ausbilder für Notfälle hat sich dieser Rettungsschwimmertrainer auf Wasserrettungseinheiten für Hunde spezialisiert. Nach einer ersten Erfahrung an den Stränden von Torre del Mar im vergangenen Sommer hat er in diesem Jahr sein Einsatzzentrum nach Torrox verlegt, wo er sich mit seinen fünf Hunden, vier Labrador Retrievern und einem Riesenpudel, der Überwachung und Rettung der Strände angeschlossen hat. Die Hundestaffel hat großes internationales Medieninteresse geweckt, mit Veröffentlichungen in Medien wie CNN, CBC oder Sky News.

«Die Hunde leisten Unterstützungsarbeit beim Abschleppen und Herausziehen von in Not geratenen Personen», erklärt Sánchez-Merenciano, der freitags, samstags und sonntags von 11.30 bis 20.30 Uhr an den neun Kilometern der Küste von Torrox unterwegs ist. «Es gibt Badegäste, die Ihnen sagen: 'Herr, Sie wissen nicht, dass Hunde am Strand nicht erlaubt sind'», sagt er lachend. Seit vergangenem Jahr gibt es allerdings eine spezielle staatliche Verordnung, die Rettungshunde an den Stränden regelt. .

Brown, Nancy und ihre Töchter Milka und Nutella, das sind die vier Labrador Retriever und Nilo heißt der Riesenpudel, der diese besondere «Hundestreife» an den Stränden von Torrox bildet. «Ich arbeite abwechselnd mit zwei oder drei Hunden pro Tag. In den heißesten Stunden sind sie im Schatten, um sich abzukühlen und zu beruhigen», sagt Sánchez-Merenciano, der darauf hinweist, dass seine Wasserrettungshunde Boote mit einem Gewicht von bis zu 2.200 Kilo ziehen können.

«Ein Hund allein ist nicht in der Lage, bei einer Rettung zu entscheiden. Zuerst nähere ich mich dem Opfer und wenn ich in einer gewissen Entfernung bin, werfe ich einen Rettungsring. Der Hund hilft mir dann, die Person aus dem Wasser herauszuholen», erklärt der Wasserrettungsprofi.

Rassen für die Jagd

Für Sánchez-Merenciano sind Labrador Retriever «die beste Rasse der Welt» als Arbeitshunde für Notfälle und Hilfssituationen, etwa für Blinde oder Menschen mit Behinderungen wie Autismus. Er hat jedoch auch andere Rassen ausgebildet, wie Neufundländer wie die Hündin «Queen», die er nun in den Ruhestand versetzt hat, oder Risenpudel wie Nilo, der jüngste Neuzugang in seinem vierbeinigen Rettungsteam.

Laut Sánchez-Merenciano hat der Pudel eine lange Geschichte, die mit dem Wasser verbunden ist. Ursprünglich waren sie, wie die meisten Hunderassen der Welt, für die Jagd und das Apportieren in Seen bestimmt, ihr dichtes, gelocktes Fell schützt sie vor der Kälte.

«Nilo schwimmt mit präzisen Zügen und mit dem Schwanz als Ruder, um sich zu drehen und sich der Strömung anzupassen. Er hat große Fortschritte gemacht und sich hervorragend in das Team integriert», sagt sein Ausbilder. Neben ihren Fähigkeiten im Wasser sind Pudel laut dem American Kennel Club (AKC) auch für ihre hohe Intelligenz und Lernfähigkeit bekannt, was Nilo zu einem unerwarteten, aber äußerst effektiven Verbündeten bei der Rettungsarbeit macht.

Sommerkampagne zur Strandüberwachung gestartet

Die Stadtverwaltung von Torrox hat ihrerseits eine spezielle Sommerkampagne zur Überwachung der Strände «zu Lande, zu Wasser und in der Luft» gestartet, eine «Pionierleistung» in Spanien, wie der Bürgermeister der Stadt, Óscar Medina (PP), betonte. An der Küste der Gemeinde Torrox werden mehr als vierzig Fachleute mit Fahrzeugen, Booten und - als Neuheit - Drohnen sowie ein auf Wasserrettung spezialisiertes Hundeteam im Einsatz sein. Die Kampagne läuft seit dem und noch bis zum 14. September zwischen 11.30 Uhr und 20.30 Uhr.