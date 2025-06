Internationale Forscher suchen nach neuen Höhlenmalereien in den Höhlen von Rincón de la Victoria

Paläolithische Fingerabdrücke in den Höhlen von Rincón de la Victoria.

Die im November 2023 begonnenen Arbeiten, bei denen im Höhlenkomplex von Rincón de la Victoria Spuren von Felskunst mit einem geschätzten Mindestalter von 27.000 bis 43.000 Jahren gefunden wurden, treten nun in eine neue Phase ein. Ein internationales Forscherteam des wissenschaftlichen Projekts First Art hat in den Höhlen La Victoria, El Higuerón und El Tesoro neue Proben genommen.

Zu dieser wissenschaftlichen Gruppe gehören der Geologe und Archäologe Shao Qinfeng von der Nanjing Normal University, China, die Forscherin Sara Garcés vom Polytechnischen Institut von Tomar, Portugal und der Archäologe Hipólito Collado, Leiter des Projekts und Techniker der Junta de Extremadura. Hinzu kommen lokale Experten wie Luis-Efrén Fernández vom Institut für Höhlenforschung in Nerja, der Professor José Ramos von der Universität Cádiz, die Geologin Cristina Liñán, die Biologin Yolanda del Rosal und die Forscher María del Mar Espejo und Pedro Cantalejo, die für die Erforschung der Höhlen von Ardales und Rincón de la Victoria zuständig sind.

«Die Proben wurden von roten und schwarzen Höhlenmalereien sowie von Gravuren mit einer Kalziumkarbonat-Patina entnommen, die auf ein hohes Alter hinweisen», erklärte Pedro Cantalejo. Diese Art von Mineralschicht kann mit der Uran-Thorium-Methode datiert werden, einer Technik, die es bereits ermöglicht hat, sehr alte Chronologien an Orten wie Altamira, La Pasiega (Kantabrien), Maltravieso (Cáceres) und Ardales zu erhalten. Mit diesen neuen Arbeiten, die am 26., 27. und 28. Mai durchgeführt wurden, sollen neue Daten ermittelt und die Ende 2023 erhaltenen Ergebnisse wissenschaftlich bestätigt werden.

«Das Interesse an diesen ersten Daten hat zu diesem zweiten wissenschaftlichen Besuch geführt, dessen Hauptziel es war, die Anzahl der Proben zu erhöhen, so dass die chronologische Situation dieser Malereien vollständig gesichert ist», sagte der für die Höhlen zuständige Stadtrat Antonio José Martín.

«Die Anwesenheit dieses internationalen Wissenschaftlerteams in unseren Höhlen unterstreicht nicht nur den historischen Wert und das kulturelle Erbe von Rincón de la Victoria, sondern setzt uns auch auf die internationale Landkarte der Forschung über die Ursprünge der menschlichen Kunst», erklärte Rincón de la Victorias Bürgermeister Francisco Salado.

«Diese neuen Proben sind von grundlegender Bedeutung, um die Anerkennung unserer Gemeinde als wichtige Enklave der europäischen Frühgeschichte zu festigen», fügte Salado hinzu. «Wir werden weiterhin alle wissenschaftlichen und konservatorischen Initiativen unterstützen, die den Schutz, die Erforschung und die Verbreitung dieses einzigartigen Erbes gewährleisten, in der Überzeugung, dass Kultur und Wissenschaft Motoren der Entwicklung unserer Gemeinde sind», machte Salado deutlich.

Dank dieser Arbeit hat sich die Provinz Málaga als ein wichtiges Epizentrum für die Erforschung der Ursprünge der menschlichen Kunst etabliert. Der Reichtum und die Dichte ihres Höhlenerbes in Höhlen wie La Pileta, El Gato, Ardales, Nerja und den Höhlen von Rincón de la Victoria machen die Region zu einem internationalen Bezugspunkt, vergleichbar mit den großen paläolithischen Kathedralen des Mittelmeerraums.

Darüber hinaus weisen diese Entdeckungen auf die Bedeutung der südlichen Iberischen Halbinsel als klimatischer Zufluchtsort während der rauen Bedingungen der letzten Eiszeit hin, was sowohl die Anwesenheit von Neandertaler-Gruppen als auch das mögliche frühe Eindringen des Homo sapiens aus Nordafrika erklären könnte.