Mann randaliert mit einem Messer bewaffnet in einer Cafeteria in Nerja

Eine Gruppe von Menschen hielt den Randalierer auf dem zentralen Cavana-Platz in Nerja fest.

Eugenio Cabezas Nerja Donnerstag, 29. Mai 2025

Am Mittwochaband ist auf der Plaza Cavana in Nerja ein Mann mittleren Alters und spanischer Staatsangehörigkeit festgenommen worden, der auf der Terrasse einer Cafeteria die übrigen Gäste und das Personal mit einem Messer bedroht hatte.

«Er ging wütend weg, offenbar weil er die Rechnung nicht bezahlen wollte, kam kurz darauf mit einem Messer zurück und bedrohte alle, die sich auf dem Platz befanden, ganze Familien mit kleinen Kindern». So beschrieb ein Kellner der Cafeteria, was sich zugetragen hatte.

«Ich dachte, der Mann hätte eine Bombe dabei, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, niemanden zu töten», sagte ein anderer Zeuge in einer Nachricht, die in den sozialen Netzwerken kursiert. Der Mann wurde von einer Gruppe von Personen, die sich in dem Lokal aufhielten, zurückgedrängt, bis die Ortspolizei eintraf, die ihn dann festnahm.

Bei dem Vorfall wurden keine Verletzungen oder Personenschäden gemeldet. Die Beamten vor Ort haben den Festgenommenen nach den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen in die Kaserne der Guardia Civil überführt, die für seine Überstellung an die Justizbehörde in Torrox zuständig sein wird.