Neuer Fußweg erleichtert den Zugang zum Sportzentrum in Árchez

Der neue Fußgängerweg zum Sportkomplex in Árchez.

M. WÖRNER ÁRCHEZ. Donnerstag, 29. Mai 2025

Árchez hat einen neuen Fußgängerweg entlang des Río Turvilla eröffnet, der den Zugang zum Sportkomplex insbesondere für Kinder und Jugendliche einfacher und sicherer macht. Das Projekt wurde vom Rathaus mit einer Investition von 80.000 Euro durchgeführt und aus Mitteln der Provinzregierung finanziert. Der Vizepräsident der Provinzinstitution, Cristóbal Ortega, besuchte die neue Promenade mit der Bürgermeisterin von Árchez, María del Carmen Moreno. Bisher musste man die Landstraße MA-5104 überqueren, um zur Sportanlage zu gelangen. Im Rahmen des Projekts wurde ein neuer Abschnitt eines Fußwegs entlang des Río Turvilla geschaffen, der von der Schule zum Sportkomplex führt. Dieser dient als Verlängerung der bereits existierenden Promenade, die im Bereich der Schule unterbrochen war.

Ortega erinnerte daran, dass die Provinzregierung bereits 580.000 Euro in die Verbesserung der Promenade am Río Turvilla und in einen neuen Abschnitt der Ruta de los Molinos investiert hat, die Árchez mit Canillas de Albaida verbindet.