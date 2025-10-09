Sur Deutsche

Der Bürgermeister von Rincón de la Victoria traf am Mittwochnachmittag mit Vertretern der Urbanisationen Calaflores und Nueva Cala zusammen. SUR
Projekt aufgegeben: Weder Wasserportclub noch Bootsanlegestelle in La Cala del Moral

Rincón de la Victorias Bürgermeister Francisco Salado hat dem Druck der Anwohner nachgegeben, die zahlreiche Einsprüche gegen das Projekt erhoben hatten

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Donnerstag, 9. Oktober 2025

In Rincón de la Victorias Stadtteil La Cala del Moral wird es keine Bootsanlegestelle und keinen Wassersportclub geben. Die Stadt Rincón de la Victoria hat dieses Projekt aufgegeben, wie der Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, einer Vertretung von Bewohnern der Urbanisationen Nueva Cala und Calaflores am Mittwochnachmittag auf einer Zusammenkunft im Rathaus mitgeteilt hat.

Auf dem Treffen hat Salado dieser Gruppe von Bürgern Einzelheiten über die Initiative mitgeteilt und deutlich gemacht, dass er die offiziellen Genehmigungen der Zentralregierung und der Junta de Andalucía bereits habe. Er sagte jedoch: «Die Priorität dieser Regierungsmannschaft ist es, das tägliche Leben der Einwohner zu verbessern, und deshalb verstehen wir, dass es das Beste ist, dieses Projekt aufzugeben, obwohl wir es für ein innovatives und positives Projekt für Rincón de la Victoria halten».

«Wie ich schon immer gesagt habe, stehen für mich die Einwohner im Vordergrund, ob sie mich nun gewählt haben oder nicht. Meine Türen stehen offen, und das habe ich auch allen gesagt, die sich über dieses Projekt erkundigt haben. Ich habe ihnen zugehört, und wir haben beschlossen, dieses Projekt wegen der negativen Auswirkungen auf die Nachbarn aufzugeben», erklärte Salado.

In diesem Sinne verdeutlichte Salado den Weg, den das Regierungsteam seit Jahren eingeschlagen hat: «Die Steilküste von La Cala del Moral ist eine emblematische Enklave für die Gemeinde, ein Naturgebiet von enormem landschaftlichem, historischem und ökologischem Wert, das die Stadtverwaltung niemals in Gefahr bringen würde. Im Gegenteil, es laufen bereits andere Maßnahmen zu ihrer Erhaltung und Verbesserung, wie das Projekt zur Kultivierung und Wiederbesiedlung von Seegraswiesen in Zusammenarbeit mit der Universität Málaga oder die Einrichtung künstlicher Riffe zur Wiederherstellung des Meeresökosystems».

Die Ankündigung, einen Wassersportclub mit Anlegestelle zu errichten, hatte bei den Nachbarschaftsgruppen und auch bei der kommunalen Opposition Bedenken hervorgerufen, die sich in Form von Einsprüchen gegen das Projekt während der Zeit äußerten, in der das Projekt zur öffentlichen Einsichtnahme ausgestellt war.

Die Anwohner befürchteten eine «unnötige Inanspruchnahme des Küstenstreifens, die den »Zugang und die Nutzung des natürlichen Raums durch die Öffentlichkeit am Strand von La Cala del Moral« einschränke. Darüber hinaus erklärten sie, dass der Betrieb der Anlage zu einer Überlastung von Parkplätzen und der bestehenden Infrastrukturen führen würde.

