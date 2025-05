Rincón ist Gastgeber des Basketballturnier-Endspiels zugunsten der Stiftung Vicente Ferrer

SUR Rincón de la Victoria Donnerstag, 29. Mai 2025 | Actualizado 14:39h. Compartir

Am 1. Juni findet in Rincón de la Victoria das Finale des 3x3-Basketballturniers 'Canastas Solidarias' statt, ein Sportereignis mit wohltätigem Zweck, an dem rund 400 Schüler im Alter von 10 bis 17 Jahren aus den Schulen der Gemeinde teilnehmen.

Die Veranstaltung findet in der Sporthalle 'Rubén Ruzafa' in Torre de Benagalbón statt und ist Teil einer Initiative, die vom Basketballclub RBC in Zusammenarbeit mit der Sportabteilung des Rathauses und den Bildungszentren der Gemeinde organisiert wird.

In diesem Jahr geht der Erlös der Aktion an ein neues solidarisches Projekt der Stiftung Vicente Ferrer: den Bau eines Schulinternats in Nepal, das dazu beiträgt, den Zugang zu Bildung in benachteiligten ländlichen Gebieten zu verbessern.

Der Stadtrat für Sport, Antonio José Martín, unterstrich «den Enthusiasmus und den Einsatz des RBC-Clubs und der Schulen» für eine Initiative, die in diesem Jahr unter dem Motto steht: «Wer glaubt, kann alles erreichen».

Bürgermeister Francisco Salado betonte: «Rincón de la Victoria ist eine Gemeinde voller Leben, Sport und Solidarität». Er erinnerte daran, wie diese Zusammenarbeit mit einem ehrgeizigen Ziel begann: der Beschaffung von fast 200 Fahrrädern für Indien.

In den letzten Wochen haben die Schulen verschiedene Aktivitäten wie kooperative Spiele, Basketballturniere und motivierende Vorträge durchgeführt, wobei die Intervention des Langstreckenschwimmers Christian Jongeneel besonders hervorstach. Freiwillige Beiträge zum Projekt begleiteten die Aktivitäten.

Insgesamt nehmen 14 Schulen aus der Gemeinde teil: CEIP María del Mar Romera, CEIP Gregorio Marañón, Carmen Martín Gaite, Tierno Galván, Laza Palacios, Josefina Aldecoa, Los Jarales, Nuestra Señora de la Candelaria, IES Ben Al Jatib, IES Bezmiliana, Margarita Salas, Puerta Axarquía, Novaschool Añoreta und La Marina.

Die Präsidentin des RBC-Clubs, Paloma Bárbara del Moral, hob «den Zusammenschluss zwischen den Lehrkräften, der Stadtverwaltung und den Schülern als eine der größten Errungenschaften dieses Projekts hervor, das grundlegende Werte wie Solidarität vermittelt». Ihr besonderer Dank galt auch José María Blázquez von Tierno Galván und Belén Sánchez-Pastor de Gaite für ihr Engagement.

Alle teilnehmenden Schüler erhalten ein Erinnerungs-T-Shirt als Zeichen der Wertschätzung für ihr Engagement für diese Sache.