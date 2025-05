Riogordo feiert am Sonntag sein berühmtes Schneckenfest

Eugenio Cabezas Riogordo Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Die Axarquía-Gemeinde Riogordo liegt zwar nicht in am Meer, ist aber dennoch stolz auf ein besonderes Weichtier: die Schnecken. Sie sind eine Delikatesse in dem kleinen Ort der nur 2.795 Einwohnern zählt. Hier werden die Schnecken nach einem typischen Rezept mit vielen Gewürzen gekocht. Das Gericht wird als 'Caracoles en Caldillo' (dt. Schnecken in Brühe) bezeichnet.

Am 1. Juni findet die 24. Ausgabe des 'Día del Caracol de Riogordo' statt. Mehr als 5.000 Besucher werden an diesem Tag erwartet, der mit zahlreichen Aktivitäten rund um die Schnecke einhergeht, die in dieser Gemeinde als die Königin der Gastronomie gilt. Der Präsident des Gemeindeverbands Axarquía, Jorge Martín, der Bürgermeister von Riogordo, Antonio Alés, und die Stadträtin für Feste, Esther Fernández, haben die diesjährige Edition des Schneckenfestes vorgestellt.

«Viele Leute kommen zu diesem Fest, bei dem ein sehr einfaches aber auch sehr schmackhaftes und traditionsreiches Gericht verkostet wird. Die Veranstaltung, an der die Einwohner von Riogordo beteiligt sind, wurde zum einzigartigen touristischen Fest in der Provinz erklärt», betonte Jorge Martín in einer Erklärung, in der er auch die «Arbeit» des Rathauses würdigte.

«Wir vom Gemeindeverband möchten alle zu dem Fest einladen, bei dem man diese köstlichen Schnecken probieren kann, die in vielen spanischen und französischen Regionen ein Highlight auf der Speisekarte sind, so auch in Riogordo», sagte der Präsident der regionalen Institution. Der Bürgermeister von Riogordo erklärte, dass der Día del Caracol «ein außergewöhnliches Fest sei, das in der Gemeinde mit großer Begeisterung im Kreis der Familie und mit Freunden gefeiert wird und Tausende von Besuchern anlockt». Im Laufe des Tages werden 500 Kilo Schnecken in Brühe zubereitet, die «wir mit unseren Nachbarn und Besuchern aus ganz Andalusien teilen». Sie werden mit Anis, Pfeffer, Orangenschalen, Lorbeer, Chili oder Minze gewürzt.

Verleihung der 'Goldenen Schnecken'

Außerdem werden die 'Caracoles de Oro' (dt. Goldene Schnecken) an bedeutende Personen und Institutionen verliehen. «In dieser Ausgabe geht der lokale Preis an Anaís Sánchez, eine junge Forscherin, die sich seit Jahren auf die Untersuchung von Krebstumoren konzentriert und dabei großartige Ergebnisse erzielt hat. Derzeit erforscht sie neue therapeutische Kombinationen gegen Leukämie», fasst Alés den beruflichen Werdegang zusammen. «Sie wird für ihre Arbeit, ihren Einsatz, ihre Ausdauer und nicht zuletzt für den Stolz der Einwohner gewürdigt, eine so junge Forscherin zu haben, die bereits an zahlreichen Kongressen und Forschungsprojekten zur Verbesserung unserer Gesundheit teilgenommen hat», fügte der Ratsherr hinzu.

Die 'Goldene Schnecke' auf Provinzebene geht an den großen Wanderweg 'Gran Senda de Málaga', «da die Abteilung für Infrastruktur unermüdlich daran arbeitet, dieses Netz aus Wegen zu knüpfen, das die gesamte Provinz verbindet und für gesunde Bewegung und den Genuss der Umgebung sorgt, und allen Dörfern in unserer Provinz eine große wirtschaftliche und touristische Aktivität beschert».

Die Stadträtin für Feste erläuterte das Programm der 24. Ausgabe des Día del Caracol, der ab 13 Uhr auf dem Gelände des städtischen Schwimmbads gefeiert wird. «Es tritt die Tanzgruppe von Gema Bravo auf, und nach der offiziellen Eröffnung, die für 13.30 Uhr geplant ist, singt der 'Coro Rociero Aire de lo Nuestro'. Die Schneckenverkostung findet um 14.30 Uhr statt und kostet drei Euro. Ab 16 Uhr spielt die Coverband Los Pacos Hits aus den 1980er und 1990er Jahren», so Fernández.

Der Tag der Schnecke ist Teil der 'Feria de Mayo' von Riogordo

Die Stadträtin für Feste erklärte, dass der Tag der Schnecke Teil der 'Feria de Mayo' von Riogordo ist. «Ab Donnerstag gibt es Aktivitäten für Kinder, wie eine Schatzsuche durch das Dorf, und die Fahrgeschäfte haben Sonderpreise».

Wie Fernández erläuterte, findet am Samstag um 9 Uhr eine vom Club Riobike organisierte Radtour statt. Zum Abschluss gibt es Paella für alle Teilnehmer. Zur gleichen Zeit beginnt auch der Malwettbewerb. Um 17.30 Uhr folgt Unterhaltung für Kinder mit dem Zauberer Philippe und einem Imbiss auf dem Gelände des städtischen Schwimmbads. Von 18 bis 19 Uhr werden die Werke des Malwettbewerbs im Kunstmuseum Antonio Rojas ausgestellt und die Preise an die Gewinner übergeben. Um 23.30 Uhr findet im städtischen Schwimmbad eine Hommage an die spanische Band 'Camela' statt. Informationen dazu gibt es auf der Facebook-Seite des Rathauses.