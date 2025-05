Solidarisches Konzert vereint Gospel und Flamenco

SUR RINCÓN DE LA VICTORIA. Freitag, 23. Mai 2025 Compartir

Am 30. Mai findet im städtischen Auditorium von Rincón de la Victoria das Benefizkonzert 'Fusión de raíces Góspel-Flamenco' statt, das von der Kulturvereinigung Torre Fuerte in Zusammenarbeit mit dem Rathaus organisiert wird. Dies kündigte die zuständige Stadträtin Mari Paz Couto an, die die Veranstaltung gemeinsam mit Iván Martos, Präsident der Vereinigung Torre Fuerte und Pastor der evangelischen Kirchengemeinde, vorstellte. Bei der Präsentation waren auch Eunice Carmet, Leiterin des Gospelchors Victoria und künstlerische Leiterin des Konzertes, der Veranstaltungsleiter Danilo Torres, sowie der Gitarrist und Sänger Nacho Marroco y Azahara anwesend. «Dieses Benefizkonzert ist ein weiteres Beispiel dafür, dass unser Auditorium zu einem Epizentrum der bildenden Künste geworden ist», erklärte Couto.

Das Konzert, das um 20 Uhr beginnt, bringt herausragende Künstler wie die Flamenco-Sängerin Montse Cortés, José Jiménez, Flamenco Events und den Gospelchor Victoria zusammen. «Wir sprechen von einem einzigartigen Erlebnis, das zwei zutiefst emotionale Musikgenres vereint, um eine Botschaft der Hoffnung und Liebe zu vermitteln», erklärte Eunice Carmet.

Wohltätiger Zweck

Über den künstlerischen Wert hinaus verfolgt 'Fusión de raíces' einen wohltätigen Zweck: Alle gesammelten Gelder gehen an das Hanane-Projekt, eine Initiative, die sich mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen in der marokkanischen Stadt Fez beschäftigt. «Dieses Projekt zielt darauf ab, Familien und Fachkräfte vor Ort zu schulen, um die Betreuung und Unterstützung dieser Minderjährigen zu verbessern, ihre Würde zu wahren und ihre Inklusion zu fördern. Die Frauen hinter diesem Projekt arbeiten unter dem Dach des Kirchennetzwerkes Rosedale, das sich der Unterstützung gefährdeter Gemeinschaften verschrieben hat», erläuterte Martos.

Karten für das Konzert sind zum Preis von nur fünf Euro unter folgendem Link erhältlich: https://asociaciontorrefuerte.org/eventos/. «Die Veranstaltung ist eine perfekte Gelegenheit, einen kulturellen Abend zu genießen und dazu eine lebensverändernde Sache zu unterstützen», schloss Couto.