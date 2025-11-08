Staus auf der N-340 im Osten Málagas: Bürgermeister fordern, dass Asphaltierungsarbeiten nachts durchgeführt werden

Ignacio Lillo Vélez-Málaga Samstag, 8. November 2025 Teilen

Als ob es nicht schon genug wäre mit den täglichen Staus auf der A-7, vor allem auf der Höhe von von Rincón de la Victoria, haben die Asphaltierungsarbeiten, die in diesen Tagen auf der N-340 in der Axarquía durchgeführt werden, den Osten der Provinz Málaga in eine Mausefalle verwandelt. Dies wird von den betroffenen Autofahrern und den Bürgermeistern der beiden am stärksten betroffenen Gemeinden Vélez-Málaga und Rincón de la Victoria beklagt, die das Verkehrsministerium ausdrücklich aufgefordert haben, die Arbeiten nachts durchzuführen.

Der Plan zur Erhaltung des staatlichen Straßennetzes in Málaga ist bereits im Gange, und zwar für die N-340, d.h. die Küstenstraße zwischen Km 262,7 und Km 269,3 auf dem Gemeindebegiet von Vélez-Málaga und der Abschnitt von Km 296 bis Km 302,7 in Nerja. Zwei Nebenstraßen, die an die A-7 anschließen, sind ebenfalls enthalten.

Die Tatsache, dass diese Arbeiten tagsüber durchgeführt werden, sowie die Überlastung der Schnellstraße und die Tatsache, dass viele Autofahrer die alte Straße als Ausweichroute benutzen, insbesondere an Tagen, an denen es Unfälle gibt und die Straße stärker verstopft ist, führte zu zahlreichen Beschwerden von Anwohnern dieses Teils des Großraums Málaga.

Bürgermeister rufen zu nächtlichen Arbeiten auf

«Wir wissen nicht, ob es schlimmer ist, dass die Regierung nichts tut, um die Infrastruktur der Provinz zu verbessern, oder dass sie so schlechte Entscheidungen trifft wie die Organisation der Arbeiten auf der N-340 im Abschnitt von Torre del Mar nach Chilches. In nur wenigen Tagen haben wir bereits mehrere chaotische Episoden erlebt, bei denen es nicht nur an Informationen, sondern auch an Weitsicht und Agilität fehlte», klagte der Bürgermeister von Rincón de la Victoria und Präsident der Provinzregierung, Francisco Salado.

Tausende von Menschen saßen in der Falle und verstehen nicht, warum diese Arbeiten nicht nachts durchgeführt wurden«, fügte er hinzu und wertete dies als »einen weiteren Tropfen im bereits überquellenden Glas der Geduld der Bewohner der Axarquia im Allgemeinen und von Rincón de la Victoria im Besonderen«. Seiner Meinung nach wird die N-340 von Tausenden von Verkehrsteilnehmern genutzt und ermöglicht es, weitere Staus auf der bereits überlasteten A7 zu vermeiden. »Es ist notwendig, dass die Verwaltungen diese Art von Maßnahmen ernsthafter planen und durchführen«.

«Wir von Vélez-Málaga fühlen uns von der Regierung Pedro Sánchez ein wenig an den Rand gedrängt», erklärte der Bürgermeister der größten Gemeinde der Axarquia, Jesús Lupiáñez, hinzu. «Nach der Verzögerung, die sie hatten (die Ausschreibung erfolgte vor zwei Jahren), wird sie nun, anstatt wie viele andere Maßnahmen auf staatlichen Straßen in der Nacht durchgeführt zu werden, auf den Morgen verlegt, mit all den Verkehrsproblemen, die dies in diesem Teil der Gemeinde verursacht.»

Der Bürgermeister von Velez bedauerte auch, dass nicht wie andernorts hochwertiger Asphalt verwendet wird, sondern «ein Material minderer Qualität, was bedeutet, dass die Straße erst einige Stunden später befahrbar ist», was das Problem für diejenigen, die zwischen Torre del Mar und Benajarafe fahren wollen, noch verschärft.

Regierung rechtfertigt die Arbeiten

Die Antwort der Regierung auf diese Behauptungen ist zweigeteilt. Einerseits erklärte das Verkehrsministerium, dass die Asphaltierung der N-340 aus Gründen der Sicherheit der Arbeiter und zur Vermeidung von Lärmbelästigung der Anwohner in der Nacht tagsüber erfolgen müsse. Andererseits handle es sich nicht um einen Hauptkorridor, so dass es normal sei, dass die Arbeiten nicht nachts durchgeführt werden.

Ein Sprecher der Regierungsvertretung versicherte seinerseits, dass die Arbeiten an der N-340 «im Alltag keine Probleme verursachen». Allerdings räumte er ein, dass es «einen einmaligen Zwischenfall» gegeben hat, der mit dem Unfall eines Lastwagens (am 5. November) auf der A-7 zusammenfiel. «Da die zweispurige Autobahn eine Spur weniger hatte, gab es Fahrer, die die N-340 hinunterfuhren und auf die Baustelle stießen. Aber das war ein einmaliger Zufall, so etwas kommt nicht regelmäßig vor», so die Landesvertretung in Málaga.