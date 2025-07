Täter des brutalen Angriffs auf ein Ehepaar in Alcaucín lebte offenbar auf der Straße

Eugenio Cabezas Alcaucín Freitag, 4. Juli 2025 Compartir

Mittlerweile sind sind mehr Informationen bekannt über den brutalen Angriff auf ein Ehepaar, der sich am gestrigen Donnerstagmorgen in dem zu Alcaucín gehörenden Weiler Espino ereignet hat. Domingo, der Bruder des 56-jährigen Mannes, der ebenso wie seine 57-jährige Frau schwere Veletzungen erlitten hatte, nachdem ein Unbekannter den beiden mit einem Gartenwerkzeug auf den Kopf geschlagen hatte, hat dieser Zeitung die Ereignisse geschildert, nachdem er sie im Regionalkrankenhaus von Málaga besucht hatte, wo sich jetzt beide befinden, der Mann im Koma und die Frau wieder bei Bewusstsein, nachdem sie notoperiert wurde.

Nach Angaben des Bruders des Opfers handelte es sich bei dem Täter um einen Nordafrikaner, der am Vorabend in Espino angekommen war. «Er sagte, dass er aus Granada stamme, dass er zuvor in Motril und Zafarraya gelebt habe, dass ihm diese Orte aber nicht gefielen und dass er sich in Málaga niederlassen wolle», erklärte Domingo.

«Anscheinend gaben ihm einige Nachbarn, ebenfalls Nordafrikaner, etwas zu essen und er blieb draußen auf der Straße und schlief auf einem Stück Pappe. Dann ging er zurück zu dem Haus, wo man ihm zu essen gegeben hatte, um sich zu waschen, aber man ließ ihn nicht hinein», erzählte Domingo. Daraufhin soll er über den Zaun auf das Grundstück des Hauses seines Bruders gesprungen sein.

«Meine Schwägerin war die erste, die Geräusche hörte und nach draußen sah. Sie sah den Fremden zwischen den Autos lauern und informierte meinen Bruder. Dieser kam heraus und fragte den Mann, was er dort tue. Es sah so aus, als wollte der Mann gehen, aber plötzlich nahm er eine Spitzhacke, die er auf dem Grundstück im Obstgarten fand, und stürzte sich auf meinen Bruder. Er ging auf ihn los, als ob er sie mit der Hacke töten wollte, ohne sie überhaupt zu kennen und ohne Grund. Meine Nichte musste im Haus Zuflucht suchen», sagte sie.

Nachdem der Eindringling den Mann zunächst brutal auf den Kopf und den Hals geschlagen hatte, tat er dasselbe mit der Frau, die nun auch nach draußen gekommen war. Er versuchte auch, die Tochter des Paares anzugreifen, aber der jungen Frau gelang es, in das Haus zu flüchten, das sie mit dem Schlüssel abschloss. Sie war diejenige, die angesichts der Szene, die sie erlebt hatte, Alarm schlug. Trotzdem verfolgte der Mann sie und schlug mehrere Fensterscheiben ein, um in das Haus zu gelangen, so der Onkel der Frau. Danach flüchtete der Angreifer, wurde aber einige Stunden später von Beamten der Guardia Civil nicht allzu weit vom Tatort entfernt festgenommen.

Die beiden Opfer, so erzählte Domingo, leben eigentlich in Vélez-Málaga. Das Haus in Espino ist das Ferienhaus der beiden, in dem sie sich einige Tage erholen wollten, nachdem der Mann erst am Montag am Grauen Star operiert worden war.