Drohnen und ein Rettungshund ergänzen Stranddienst in Torrox

Ferrara-Strand in Torrox.

Eugenio Cabezas Torrox Samstag, 24. Mai 2025 Compartir

Der Sommer steht vor der Tür und die Costa del Sol bereitet sich auf einen neuen Touristenansturm vor. Torrox hat mit der Auswahl des Personals für die Dienste an den Stränden begonnen, die im Sommer entlang der gesamten Küste angeboten werden, darunter Strandüberwachung, Rettungsschwimmer, Erste Hilfe und Informationsdienste. In dieser Saison werden die Dienstleistungen erstmals mit zwei Drohnen und einem Rettungshund ergänzt.

Der Auftrag für die Dienstleistungen wurde an das Unternehmen Provita Sociedad Cooperativa Madrileña für einen Betrag von über 502.000 Euro für ein Jahr vergeben. Bei Bedarf kann der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert werden. Die Gruppe Provita Málaga nimmt noch Bewerbungen von Rettungsschwimmern, Krankenpflegern, Ersthelfern, Bootsführern, Rettungssanitätern und Informationspersonal entgegen.

«Ziel ist es, durch vorbeugende Maßnahmen jedem möglichen Risiko entgegenzuwirken» Vanessa López Stadträtin für Strände

Das Hauptziel des Überwachungsdienstes an den Stränden ist es, «geeignete Präventivmaßnahmen zu ergreifen, um jedem möglichen Risiko effektiv begegnen zu können», teilte die zuständige Stadträtin, Vanessa Lopez, in einer Erklärung mit. Die Bereitstellung von Rettungsschwimmern in Torrox erfolgt zwischen dem 15. Juni und dem 15. September, montags bis sonntags von 11 bis 21 Uhr.

Neu in dieser Saison ist der Einsatz von zwei Überwachungsdrohnen und einem Rettungshund an den Wochenenden, wenn die Strände am stärksten frequentiert sind. Eine der Drohnen wird für Rettungsoperationen, die andere für Kontroll- und Warnaufgaben eingesetzt.

Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen

Zusätzlich zu diesen Neuerungen wird, wie López erläuterte, die Hilfe für Menschen mit Behinderungen um einen Amphibienstuhl, zwei Gehhilfen und zwei Paar Krücken sowie zusätzliche Unterstützung des Zivilschutzes erweitert. In puncto Material werden zwei offene Pickups, ein Lieferwagen und zwei Jetskis zum Einsatz kommen.

Der Dienst an den Stränden von Torrox wird von einem Koordinator und Fachkräften durchgeführt, darunter qualifizierte Rettungsschwimmer im Wasser und an Land, die mit einem halbautomatischen Defibrillator (DESA) ausgestattet sind, professionell ausgebildete Bootsführer, qualifizierte Krankenschwestern, medizinische Assistenten und Techniker sofern erforderlich, sowie Informationspersonal.

Die Überwachungstürme werden an acht Stränden im Gemeindegebiet verteilt sein. Wer am Auswahlverfahren interessiert ist, kann seinen Lebenslauf an provitamalaga@gmail.com schicken.