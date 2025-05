Umweltschützer prangern «Verwahrlosung» des Feuchtgebiets im Vélez-Delta an

Parkplatz an der Mündung des Río Vélez.

Das Delta des Río Vélez ist ein etwa 35 Hektar großes Gebiet südlich der alten N-340, das im Osten an Torre del Mar und im Westen an Almayate grenzt. Es handelt sich um eine Enklave mit enormem ökologischem Wert, die ständig durch den Menschen bedroht ist, in Form von intensiver Landwirtschaft unter Plastik, dem Einsatz von Pestiziden, Wilderei, Verschmutzung und anderen Angriffen auf ein Ökosystem, das bis zu 28 bedrohte Arten beherbergt. Aus diesem Grund hat der Naturschutzverein GENA-Ecologistas en Acción erneut seine Stimme erhoben und vor der «Verwahrlosung» der Umwelt gewarnt. Außerdem haben sie sechs Vorschläge ausgearbeitet, um die Situation zu ändern.

Den Ökologen «ist das Feuchtgebiet im Delta des Río Vélez, das von der Junta de Andalucía unter dem Code IHA617009 geführt wird, hinreichend bekannt. Hier existiert eine große Artenvielfalt von Vögeln, zu Wasser und an Land, wobei die Zahl während der Durchzugszeiten erheblich zunimmt». Unter anderem gibt es hier große Populationen von Sturmmöwen und etwa 300 verschiedene Vogelarten, darunter sesshafte Vögel, solche die den Sommer oder den Winter hier verbringen, sowie Zugvögel.

