Vélez aktiviert speziellen Reinigungsplan als Reaktion auf zunehmende Beschwerden der Anwohner

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Donnerstag, 19. Juni 2025

Vélez-Málagas Bürgermeister Jesús Lupiáñez hat den neuen Aktionsplan zur Reinigung der Stadt und sämtlicher an der Küste und im Hinterland verstreuten Ortsteile für die Sommermonate präsentiert, der angesichts der zunehmenden Beschwerden von Anwohnern und Oppositionsgruppen (Andalucía por Sí, PSOE, Vox und der fraktionslose Stadtrat Elías García) in den letzten Monaten beschlossen wurde.

Laut dem Bürgermeister handelt es sich um, «eine ehrgeizige Aktion», die das reguläre Reinigungspersonal um 53 Prozent aufstockt, von derzeit 89 Mitarbeitern der Konzessionsfirma auf insgesamt 136 Mitarbeiter in den kommenden Monaten.

«Sauberkeit macht keinen Urlaub. Ganz im Gegenteil: Sie wird ausgeweitet und verstärkt» Jesús Lupiáñez Bürgermeister von Vélez-Málaga

Der Bürgermeister erläuterte die «umfangreiche Maßnahme» bei einer Pressekonferenz auf der Plaza de la Constitución, wo einige der bereits im Einsatz befindlichen Maschinen zu sehen waren und Mitarbeiter der Stadt anwesend waren, denen der Bürgermeister für «ihr Engagement, ihre tägliche Arbeit und ihren Einsatz für die Stadtverwaltung» dankte.

Bei der Vorstellung des Sonderreinigungsplans, der am Montag in Kraft trat, wurde das Stadtoberhaupt vom Ortsbürgermeister von Torre del Mar, Jesús Carlos Pérez Atencia, dem Ortsbürgermeister von Almayate, Jesús María Claros, dem Stadtrat für das historische Zentrum, Juan Fernández Olmo, und der Stadträtin für Kultur, Alicia Ramírez, sowie von Vertretern der Händlerverbände von Vélez-Málaga und Torre del Mar unterstützt.

«Hier macht die Sauberkeit keinen Urlaub. Ganz im Gegenteil: Sie wird verstärkt, erweitert und hält Einzug in jeden Ort und in jede Straße. Seit März haben wir den Dienst verstärkt, denn wir wissen, dass der derzeitige Reinigungsvertrag den tatsächlichen Bedarf nicht deckt. Heute machen wir mit diesem Sommerplan einen weiteren Schritt nach vorn», sagte Lupiáñez.

Maschinenpark

Der Ratsherr erinnerte in einer Erklärung daran, dass im März «ein provisorischer Plan zur Verstärkung der Reinigungskräfte eingeführt wurde, bis der neue Auftrag vergeben ist». Dieser Plan sah die Einstellung von neun weiteren Arbeitskräften vor, die in zwei Gruppen aufgeteilt wurden, und zwar für Vélez-Málaga und den westlichen Bereich sowie für Torre del Mar und den östlichen Bereich. Darüber hinaus wurde der Reinigungswagen, der bisher nur in den drei Sommermonaten im Einsatz war, ganzjährig eingesetzt, um die Straßenreinigung zu verstärken. Hinzu kommt ein Beschäftigungsplan, der die Einstellung von 24 weiteren Arbeitskräften für die Betreuung aller Zentren ermöglicht hat.

Was den Maschinenpark anbelangt, so wurde der Dienst mit zwei neuen Hochdruckreinigern ausgestattet, die seit Monaten in Betrieb sind, einer in Vélez-Málaga und der andere in Torre del Mar, sowie mit neuen Kehrmaschinen und einem Heißwasser-Druckreinigungsfahrzeug, wodurch 140 zusätzliche Arbeitsstunden geleistet wurden, plus 70 Stunden für die Räumung und weitere 70 Stunden für die mechanische Kehrung. Zusätzlich zu dieser Verstärkung gibt es nun einen speziellen Sommerplan, der vom 16. Juni bis zum 15. September läuft, mit der schrittweisen Eingliederung von sieben Arbeitern in der zweiten Junihälfte, zehn weiteren Arbeitern im Juli und August und sieben weiteren in der ersten Septemberhälfte.

Unter den wichtigsten außerordentlichen Dienstleistungen sticht der Abholservice für das Hotel- und Gaststättengewerbe hervor

Zu den wichtigsten außerordentlichen Dienstleistungen, die in diesem Sommerplan enthalten sind, gehört die Aktivierung des Haus-zu-Haus-Sammeldienstes für das Hotel- und Gaststättengewerbe. Er wird den ganzen Sommer über täglich durchgeführt und soll die Abfallwirtschaft in den Gebieten mit der höchsten Dichte an Restaurants und Bars verbessern, um Müllansammlungen auf öffentlichen Straßen zu vermeiden «und einen effizienteren Service anzubieten». Nach der Abholung werden diese Mitarbeiter in den Bereichen, in denen sie am meisten gebraucht werden, mit anderen Reinigungsarbeiten fortfahren.

Auch in Torre del Mar wird nachts eine spezielle Verstärkung eingesetzt, die sich um die Abholung des Mülls und die Leerung der Mülleimer in der Nähe der Container kümmert. Darüber hinaus wird eine spezielle Brigade für die Reinigung von Wohngebieten aktiviert, die von Montag bis Freitag in Morgenschichten arbeiten wird.

Torre del Mar

In Torre del Mar wird ein manueller Kehrdienst in den Morgenstunden eingerichtet, der den täglichen Reinigungsdienst in den Hauptstraßen verstärken wird. Ferner wird sowohl in Vélez-Málaga als auch in Torre del Mar am Samstag- und Sonntagmorgen ein außerordentlicher Möbelsammeldienst eingerichtet, um ein immer wiederkehrendes Problem in bestimmten Gebieten der Gemeinde besser in den Griff zu bekommen.

Darüber hinaus wird das manuelle Kehren mit zwei Diensten am Morgen und einem zusätzlichen Dienst am Abend in den am stärksten frequentierten Gebieten verstärkt. Diese Sonderaktion wird durch die notwendigen Maschinen unterstützt.

Der Bürgermeister bat auch um die Mithilfe der Bürger, um die Gemeinde sauber zu halten und den Slogan dieses Sommers «Sauberkeit macht hier keinen Urlaub» umzusetzen.