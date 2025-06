N-340 in Almayate und Benajarafe kann Fußgängerüberwege, Bodenschwellen und neue Asphaltdecke bekommen

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 3. Juni 2025 Compartir

Die alte Küstenstraße N-340 bildet das Rückgrat der gesamten Axarquía, von Rincón de la Victoria bis Nerja, auf einer Strecke von 50 Kilometern. Die wichtigsten Gemeinden haben sich um sie herum entwickelt. Allerdings sind nicht alle Abschnitte dieser Straße, die zum Boulevard umgewandelt wurde, unter kommunaler Verwaltung. Einige wenige Gebiete verbleiben noch in staatlicher Zuständigkeit, da sie nicht an die entsprechenden Gemeinden übertragen wurden. Einer der bedeutendsten dieser Abschnitte ist der von Torre del Mar nach Benajarafe, der etwa acht Kilometer lang ist und durch Almayate und Valle-Niza verläuft.

Das Rathaus von Vélez-Málaga bittet das Verkehrsministerium bereits seit mehreren Jahren, die Verkehrssicherheit in diesem Gebiet zu verbessern, und hat die Abtretung der Straße an die Stadt gefordert. Die N-340 birgt erhebliche Gefahren und weist eine hohe Zahl von Unfällen auf, von denen in letzter Zeit einige tödlich endeten. Nach monatelangen Verhandlungen und einem entsprechenden Vorschlag von Vox hat das Regierungsteam aus PP und GIPMTM eine Vereinbarung mit dem Straßenbauamt der spanischen Regierung über die Abtretung des Gebiets an die Stadtverwaltung getroffen.

«Es gibt bereits eine Abtretungsvereinbarung mit dem Straßenbauamt» Celestino Rivas Stadtrat für Stadtplanung

Dies wurde auf der ordentlichen Plenarsitzung am Freitag in einem Dringlichkeitsantrag der PP-Stadtratsfraktion beschlossen, die die Landesregierung erneut aufforderte, den Abschnitt der N-340 zwischen den zu Vélez-Málaga gehörenden Dörfern Almayate und Benajarafe abzutreten, «um dem Bedarf der Anwohner nach Infrastruktur-, Ausstattungs- und Sanierungsarbeiten gerecht zu werden». In diesem Sinne kündigte der Stadtrat für Stadtplanung, Celestino Rivas (PP), in der Plenarsitzung an, dass «es bereits eine Abtretungsvereinbarung mit der Straßenbaubehörde gibt».

Die Übertragung sei „entscheidend«, um Maßnahmen wie die Installation von Bodenschwellen, Beschilderungen, Fußgängerüberwegen und die Erschließung von Wohngebieten durchführen zu können. Hierbei handelt es sich um eine Reihe von Maßnahmen, «die für die Sicherheit und den reibungslosen Betrieb der Straße und der zahlreichen Zufahrten zu den Stadt- und Wohngebieten von großer Bedeutung sind», wie die Stadtregierung mitteilte.

Straße soll vor der Abtretung repariert und frisch asphaltiert werden

„Wir arbeiten seit Beginn der Legislaturperiode an diesem Prozess. Es gab Sitzungen in Granada und Málaga sowie Beratungen mit den beteiligten Sektoren. Wir konnten eine Vereinbarung erzielen, die uns zugutekommt und die an anderen Orten nicht erreicht wurde«, erklärte der Stadtrat und verwies auf die stillschweigende Verpflichtung des Straßenbauamts von Málaga, die genannten Maßnahmen durchzuführen. Denn zuvor muss die Straße in den erforderlichen Abschnitten neu asphaltiert und auf ihrer gesamten Länge repariert sowie ordnungsgemäß markiert und beschildert sein.

Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Übergabe im Rahmen einer Vereinbarung erfolgen und die lang erwarteten Forderungen der Anwohner können erfüllt werden. Angesichts der Tragweite der vom Regierungsteam erzielten Einigung gab das Plenum grünes Licht, um das Verfahren zu beschleunigen, heißt es in einer Erklärung des Rathauses.